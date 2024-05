Alejandra Díaz, una mamá y jugadora de fútbol de la Liga General Roca, se convirtió en las últimas horas en un símbolo de la maternidad y pasión por el deporte al amamantar a su hijo Lucas de un año en el banco de suplentes durante un partido en Jovita. Su imagen -que se compartió cientos de veces a través de las redes sociales- fue capturada por la fotógrafa María Carreño y aparece como testimonio de la dedicación de las mujeres en el mundo deportivo.





La futbolista es de Villa Valeria pero está radicada en Huinca Renancó hace algunos años, y es una apasionada del fútbol.

Ella equilibra su papel como madre y su amor por la pelota. El hecho de que sea parte del equipo de Talleres demuestra que las mujeres se pueden destacar en ambos roles sin comprometer sus responsabilidades.

La mamá habló sobre la imagen y describió el momento en que se convirtió en protagonista de una historia que ya es vitral. “Esta vez me tocó estar en el banco de suplentes y en un momento vi a María (Carreño) la fotógrafa que se reía y pensé que sería por algo nuestro y cuando se acerca me dice mira la foto que te saque, cuando la vi me emocioné”, rememoró la joven.

Asimismo, agregó: “Estoy acostumbrada a darle la teta a mi bebé en cualquier lado, y no me di cuenta, para mí era un momento más, pero cuando ví la imagen tomé noción de lo importante que había sido ese momento y todo lo que estaba pasando”.

El episodio visibiliza la importancia de la lactancia materna en espacios públicos, y a propósito Alejandra sostuvo: “Para mí es algo natural, cuando mi hijo me pide la teta obvio que se la doy en cualquier momento porque es un bebé, tiene hambre a cada ratito y él está todo el tiempo así”.

Alejandra se refirió a las sensaciones cuando vió luego la imagen en redes sociales. “Me emocioné un montón, me puso un poco nerviosa porque cualquier cosita me da vergüenza, pero hubo mucha gente que me felicitó y me decía que soy una gran mamá”, dijo conmovida.

La joven contó que su hijo Lucas tiene un año y la acompaña siempre a cada partido que se juegan los domingos o cuando van a practicar o jugar algún picadito en canchas de futbol 5. “En todos lados me pide la teta y en todos lados se la doy. Al principio, los primeros meses me daba un poco de vergüenza, soy mamá primeriza y no estaba acostumbrada, pero después me dije: ‘No lo voy a hacer pasar hambre’, y para colmo no quiere saber nada con la mamadera”, expresa con una sonrisa.

Asimismo señaló que siempre se ha sentido acompañada en los ámbitos donde practica fútbol. “Las chicas re bien, yo empecé a jugar ahora en Talleres, tenía mi pareja que me incentivó, si bien ahora no estamos juntas, seguimos siendo compañeras dentro de la cancha. Una está jugando y tenés ojos en todos lados, por ahí miras la pelota y por ahí al bebé a ver si está llorando o si se está mandando alguna macana”.

Al amamantar a su bebé durante un partido, la deportista desafía estereotipos y muestra que las madres pueden participar plenamente en sus actividades, incluso en el ámbito deportivo.

La joven contó que nunca tuvo un problema con los árbitros o dirigentes. “El partido anterior que se jugó en Huinca me pasó que Lucas lloraba mucho porque tenía hambre y entonces mi mamá entró a la cancha, yo estaba en el banco le di la teta, salió de vuelta y nadie tuvo ningún problema”, detalló.

La jugadora hizo una reflexión final sobre los dos roles y expreso: “No es fácil porque uno como mamá tiene que hacer muchas cosas, acomodarse en los tiempos y en todo para ir a jugar. Lo hago por amor al fútbol, tengo la suerte de tener a mi mamá que me acompaña y a mi bebé que se porta re bien. Ojalá que haya más imágenes así porque hay muchas situaciones como la mía que no se captan, hay muchas cosas buenas y para destacar que pasan en el fútbol femenino de la Liga”, concluye.

Cabe recordar que el fútbol de mujeres se sumó oficialmente a la Liga desde 2022 y actualmente se juega el Torneo Apertura “Elsa Ledesma”, con 8 equipos representativos de clubes del Departamento General Roca.