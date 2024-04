El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) afirmó que en el segundo semestre de este año la economía se reactivará y la inflación llegará a un dígito mensual: "Hay luz al final del túnel".

"El escenario más probable es que el segundo semestre sea mejor que el primero. Todavía vamos a estar abajo en cuanto a la actividad económica respecto al segundo semestre de 2023", sostuvo Espert en diálogo con Contacto Digital, por radio Rivadavia.

En esa línea, el presidente de la comisión de Presupuesto agregó: "Pero no tengo dudas que va a ser un segundo semestre, donde la economía va a empezar a repuntar, los salarios reales también, y la inflación va a estar en un dígito".

Para el nuevo aliado del presidente Javier Milei, después de su reconciliación antes de la asunción del mandatario, “hay una luz al final del túnel”. No es un tren de frente que viene de frente, sino la luz de una Argentina diferente".

"En los países donde la gente vive bien no se discuten. No es tan difícil, sino, simplemente, imitar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Ese es el mérito del Presidente, no innovar, sino ir a donde ha ido todo el mundo que próspera", finalizó.