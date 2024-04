Arde Gran Hermano: el escandaloso cruce entre Furia, Virginia y Joel

En la previa a una nueva gala de eliminación, la casa de Gran Hermano 2023 volvió a encenderse con un cruce escandaloso, con gritos, insultos y frases muy hirientes.

Las protagonistas principales fueron Furia y Virginia, dos de las participantes con el perfil más alto del reality, aunque también se vieron involucrados Joel y Emmanuel.

Parecía que se trataba de una discusión de convivencia por el presupuesto y la comida, pero Juliana comenzó a levantar el tono y Virginia no se quedó atrás.

“Te agoto porque soy inteligente”, arrancó con las ironías Furia. “Sos insoportable, Virginia”, acotó Emmanuel, que entonces se ganó algún insulto de Virginia, y entonces se desató el escándalo.

Cuando le dijeron que gritaba por no tener argumentos, Juliana justificó que gritaba porque viene de “familia de tanos”, y cuando empezó a levantar la voz, saltó Joel a cruzarla.

“Si no naciste con la sangre que tengo yo, no es mi culpa”, lo cruzó Juliana, que entre gritos dejó el living, por lo que Virginia aprovechó para decirle que se iba porque no tenía argumentos. “Con todo el mundo tuviste problemas”, sentenció Joel.