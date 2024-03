Cómo se considera el Jueves Santo que inaugura el fin de semana largo: ¿es feriado o día no laborable?

La Semana Santa es una de las ceremonias más esperadas por los creyentes por su valor e importancia religiosa, pero también porque muchos argentinos utilizan esta jornada para descansar. Desde este lugar, una de las dudas más usuales que surgen es si se debe trabajar durante estos días y, de ser así, de cuánto es el monto que se debería pagar en la jornada del feriado de marzo.

Este fin de semana largo se empalma con el feriado del 2 de abril, que es el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, y resulta en 6 días de descanso para quienes no deban trabajar durante el jueves 28 de marzo.



Más allá del ocio y el descanso, recordemos que durante el Jueves Santo se recuerda la Última Cena de Jesús con sus Apóstoles, como una señal de despedida en donde el hijo de Dios estableció la Eucaristía, con la bendición del pan y el vino.

En ese momento, Jesús les dijo sus apóstoles que por medio de estos elementos recibirán su cuerpo y sangre. Luego, Cristo se dirigió al Huerto de Olivos, donde fue arrestado, luego juzgado y condenado a morir en la cruz. Finalmente, en Pascuas, se celebra la resurrección.



Cómo se considera el Jueves Santo entre feriado y día no laborable y cómo se paga si trabajo

Se establece en la ley 20.744 de Contrato de Trabajo, que serán feriados nacionales y días no laborables los establecidos por el régimen legal que los regule. Por esto mismo algunas personas tendrán que trabajar, ya que el Jueves Santo es tenido en cuenta como un día no laborable y no un feriado. En estos casos, los empleadores deberán determinar si se va a trabajar o no.

Los trabajadores que presten un servicio en esta jornada recibirán un salario simple y será abonado al igual que los otros días laborales. Esto es diferente en el Viernes Santo, que se toma como feriado nacional al tratarse de un día festivo reconocido en todo el país, y la mayoría de las instituciones gubernamentales, empresas y escuelas están cerradas.

Asimismo al 1 y 2 de abril, se los considera feriados nacionales de igual manera. Quienes deban trabajar esos días deberán recibir una compensación económica que consiste en recibir el doble de remuneración de su jornada regular, como resarcimiento por su trabajo.



Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2024

En Argentina, los feriados pueden ser definidos como "feriados inamovibles" y "feriados trasladables". Aquellos inamovibles se celebran en la fecha exacta de su conmemoración, independientemente del día de la semana en que caigan. Los trasladables son aquellos que se mueven al lunes siguiente si caen en días martes o jueves, con el objetivo de lograr fines de semana largos.

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

12 de febrero: Carnaval.

13 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

29 de marzo: Viernes Santo.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajo.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

1 de abril, previo al 2 de abril por Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

21 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

11 de octubre, en la previa del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.