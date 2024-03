Primeras impresiones del inicio del campeonato del hockey femenino de Studebaker

El pasado fin de semana marcó el comienzo del campeonato de la UDC línea B para las categorías del hockey femenino de Studebaker. Los encuentros, que tuvieron lugar en Venado Tuerto, proporcionaron un balance de resultados tanto positivos como negativos para el equipo.

En el análisis de Flavio Sánchez, se destacó la contundente victoria del equipo Sub 14, que demostró su poderío como las últimas campeonas. Sin embargo, las categorías Sub 16, Sub 19 y primera no lograron obtener resultados satisfactorios, con dos derrotas y un empate.

Sánchez atribuyó estos resultados al proceso de integración de nuevas jugadoras en el equipo, especialmente en las categorías Sub 19 y primera. Reconoció la necesidad de tiempo para que el equipo se acostumbre a jugar junto y desarrolle una idea de juego sólida.

En cuanto a las expectativas para el resto de la temporada, Sánchez enfatizó los desafíos tanto deportivos como económicos que enfrentará el equipo. Prevé un año difícil en términos de competencia y gestión financiera debido a los aumentos de costos y la situación económica del país.

A pesar de los obstáculos, Sánchez expresó su optimismo y determinación para enfrentar los desafíos venideros y trabajar en el desarrollo del equipo a lo largo del año.