Gobierno Nacional Apela a la Corte Suprema por la Reforma Laboral

En un giro reciente, el Gobierno Nacional ha decidido llevar ante la Corte Suprema de Justicia todos los expedientes que han resultado adversos a las reformas laborales establecidas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este movimiento se produce tras la apelación de un fallo emitido por la Cámara Nacional del Trabajo, que suspendió las reformas laborales en respuesta a un planteamiento de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Previamente, la Procuración General del Tesoro, bajo la dirección de la abogada Carolina Maidana, había apelado otro fallo similar de la misma Cámara, que atendía a una solicitud de la Confederación General del Trabajo (CGT). Este recurso extraordinario ya ha sido concedido y se encuentra actualmente bajo revisión de la Corte Suprema.

El núcleo del conflicto radica en la suspensión del capítulo IV de la reforma laboral impuesta por el DNU. La decisión final, que recae sobre la Corte Suprema, determinará si mantiene la medida cautelar actual o revoca la suspensión, permitiendo así la implementación de las reformas.

Adicionalmente, la Corte Suprema ha anunciado que no evaluará el DNU en su totalidad durante la feria judicial de enero. La revisión completa se pospone hasta febrero, después de recibir el dictamen de la Procuración General de la Nación. Este dictamen, aunque no es vinculante, será crucial para las deliberaciones de la Corte, que no tiene plazos establecidos para emitir su resolución. La situación actual no solo abarca las reformas laborales, sino también otras disposiciones incluidas en el DNU, según lo presentado por el Gobierno de La Rioja.