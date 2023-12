En uno de sus primeros actos de gobierno, el nuevo gobernador, Maximiliano Pullaro, firmó el decreto que puso fin a la medida dispuesta en pandemia que no permitía que los alumnos no puedan repetir en las escuelas secundarias de la provincia.

Maximiliano Pullaro tumbó los 13 secretarios de Juzgados Comunitarios que había designado Perotti

El gobernador Maximiliano Pullaro dejó sin efecto la designación de secretarios y secretarias de Juzgados Comunitarios que había determinado Omar Perotti en septiembre. Aseguró que se crearon cargos que no existían y eliminaron partidas presupuestarias para cubrir los nuevos puestos. La Corte Suprema no les tomó juramento y no tomaron posesión del cargo.