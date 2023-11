Los jóvenes y el balotaje: Una decisión trascendental para el futuro - Marita Montero

En estos tiempos de incertidumbre, las generaciones más jóvenes se encuentran en una encrucijada crucial. El ballotaje se acerca, y la participación activa de los jóvenes en el proceso electoral ha sido evidente. El reciente concierto de la reconocida cantante Taylor Swift en el estadio del River se convirtió en un acto político, donde sus seguidoras expresaron mensajes como "Swiftie no vota a Milei" y "Milei es Donald Trump". Swift, conocida por su defensa de los derechos y su activismo, ha utilizado su plataforma para influir en la opinión política, como lo hizo en las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos, llamando a votar por Biden.

El uso ingenioso de las letras de Swift por parte de las jóvenes, adaptando "We Are Never Ever Getting Back Together" a "We Are Never Ever Getting Back to Menem," refleja la conciencia política de una generación que, a pesar de su juventud, muestra un entendimiento agudo de la historia y la realidad que les rodea.

Los jóvenes, que representan más del 24 por ciento del padrón electoral en el rango de 18 a 29 años, tienen el poder de influir significativamente en el resultado de esta segunda vuelta. Su decisión no solo impactará el presente, sino que moldeará el futuro del país. En este contexto, es esencial que estos jóvenes se guíen por la verdad y la transparencia, exigiendo rendición de cuentas a aquellos a quienes confíen su voto.

La juventud tiene la capacidad de ser verdaderamente revolucionaria, optando por líderes que no solo reconocen las dificultades actuales, sino que también se comprometen inquebrantablemente a defender los intereses de la ciudadanía, no las corporaciones. Es crucial respaldar a quienes promueven la diversidad y la pluralidad en un país que abraza la diversidad.

Sin embargo, es un llamado a la precaución. No caer en las artimañas de aquellos que han tejido mentiras y falsedades en sus discursos para obtener el poder. La libertad no avanzará si se elige la negación de la misma. Desde el amor por Argentina y la defensa de los valores y derechos, se hace un ruego a los jóvenes: no voten por Milei/Villarruel.

En la recta final, es una petición reflexionar sobre la historia vivida, sobre los desafíos superados por el país y el esfuerzo doloroso que implica llegar hasta aquí. Al entrar al cuarto oscuro, elegir sabiamente es crucial. No permitan que los cantos de sirena los lleven al caos y la involución. El futuro de Argentina está en sus manos, y cada voto cuenta en la construcción de un camino que todos anhelamos próspero, justo y soberano.