Scaloni define el equipo de la Selección Argentina para jugar con Uruguay

La Selección Argentina tendrá esta tarde su última práctica antes del duelo de mañana contra Uruguay, en la Bombonera, por la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Canadá y Estados Unidos, en la que los campeones del mundo buscarán mantener su puntaje perfecto.

De cara al duelo contra los dirigidos por Marcelo Bielsa, Lionel Scaloni mantiene dos dudas en la delantera, donde es una fija Lionel Messi. Ángel Di María, que volvió a ser convocado tras faltar en la última fecha FIFA por una lesión pelea por un lugar con Nicolás González, quien fue titular en los cuatro juegos de Eliminatorias hasta acá.

Además, todavía no está claro quién será el centrodelantero: Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El ex Racing jugó siempre de titular de local y fue al banco de visitante, en tanto que compartió cancha con el ex River cuando Lionel Messi no estuvo de entrada con Paraguay en el Monumental.

