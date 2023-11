Habla Gizzi desde su rol de intendente y experiencia como Piloto En una entrevista exclusiva en FM Sonic

Oscar, conductor del programa, le preguntó a Gizzi sobre sus opiniones como piloto acerca de lo sucedido. Norberto , señaló que es difícil opinar sobre una situación tan dolorosa y que se deben esperar los resultados de la investigación de la Junta de Aviación Civil.

El piloto veterano compartió su análisis técnico del evento, destacando la velocidad y el peso del avión de entrenamiento militar checoslovaco que se estrelló. Mencionó la importancia de la velocidad y cómo la pérdida de esta puede llevar a la entrada en pérdida del avión, especialmente en maniobras no diseñadas para aeronaves de ese tipo. Jessy expresó su pesar por las vidas perdidas y compartió detalles sobre la complejidad de las maniobras que intentó el piloto, Gastón Vanucci .

Describió cómo el avión entró en pérdida y, al intentar recuperarse, no pudo remontar debido a la baja altura. Además, señaló que los aviones de guerra, al no ser de acrobacia, no están diseñados para maniobras extremas a baja altitud. La conversación también abordó la falta de caja negra en este tipo de aviones y la necesidad de esperar los resultados de la investigación.