"A punta de pistola se metieron en la camioneta y me pusieron entre los dos asientos traseros. Les dije que no había plata, me llevaron a dar una vuelta, me llevaron hasta mi casa, sabían donde yo vivo. Cuando me di cuenta de que estaba en la puerta le grité a mi mujer que no se suba a la camioneta y ahí arrancaron", relató. Muy angustiado, Daniel expresó "No quería que entren a casa, tengo mi hijo".