El secretario de la Cámara de Cabañeros y Prestadores de Servicios Turísticos de la provincia de Santa Fe (Cabasetur), Guillermo Kees Scotta, afirmó que la situación de las cabañas santafesinas es "muy dispar" para este fin de semana largo. En diálogo con Ahí Vamos en UNO 106.3, indicó que están aumentando 5% o 10% sus tarifas cada seis meses, cuando la inflación mensual es mucho mayor.



"Tenemos muy buenas expectativas; el clima está espectacular, no solo en las cercanías de la ciudad de Santa Fe, sino en toda la costa santafesina, que tiene más de 700 kilómetros; a pesar de que estamos viviendo un momento de mucha incertidumbre. La disparada del dólar y los fines de semana de elecciones nos reduce la demanda porque la gente se concentra en ir a votar el domingo, no es un mes fácil. Estamos trabajando como siempre, muy preparados para no defraudar a los turistas que nos visiten", expresó el secretario.

Respecto a cómo piensan trabajar las cabañas más cercanas a la ciudad de Santa Fe, precisó: "Están muy dispares. Hay cabañeros que se quejan porque todavía no lograron una reserva y otros que consiguieron reservas con la disparada de dólar y las tarifas no las podés mover. Estamos tratando de mantener los precios a muy alto riesgo, porque cuando llega el momento de hacer el balance ahí te das cuenta del carísimo costo que pagás al sostener un monto, porque todo se volvió inaccesible".

"No estamos en condiciones de dolarizar nuestras tarifas. Ni aún conservándolas en pesos y a valores históricos de hasta seis meses logramos la ocupación de antes, que era plena en la gran mayoría. Está muy difícil la situación para todo el país y más aún para la clase media. Es un momento de gran incertidumbre. La gente está pensando en sacar su plazo fijo y cobrar a billetito verde y realmente en nuestro caso somos empresas familiares que no tenemos en la cabeza ese sistema. Movemos 5% o 10% cada cuatro o cinco meses cuando sabés que la inflación no baja de 10% o 12% mensual", remarcó.

Y añadió: "Con esta nueva disparada del dólar estamos pensando en una nueva reunión para ver cómo impacta en cada sector. Hay gente que tenía reservas y se las bajaron a último momento por esta incertidumbre".

Sobre las tarifas que manejan algunos cabañeros, expuso: "No podés cobrar menos de $28.000 o $30.000 una cabaña para cuatro personas por día. Aún así, haciendo promociones de feriados, se puso difícil. Personalmente, nuestra familia está inscripta en el PreViaje y tuvimos muy buena demanda por esto, nos ayudó muchísimo para este fin de semana largo".