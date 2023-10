Un violento secuestro se produjo este martes en plena avenida Facundo Zuviría 5500, en la ciudad de Santa Fe. Daniel de 58 años salió como todas las mañanas a buscar la camioneta al garage y fue emboscado por dos delincuentes armados que lo redujeron en la parte trasera, se subieron al vehículo y se lo llevaron."No quería que entren a casa", dijo angustiado.



La víctima del asalto contó que salió de su casa rumbo al garage, a la altura de Facundo Zuviría 5500. Al llegar vio a dos personas vestidas de albañil que se cruzaron de vereda, entraron a la cochera y lo redujeron.



"A punta de pistola se metieron en la camioneta y me pusieron entre los dos asientos traseros. Les dije que no había plata, me llevaron a dar una vuelta, me llevaron hasta mi casa, sabían donde yo vivo. Cuando me di cuenta de que estaba en la puerta le grité a mi mujer que no se suba a la camioneta y ahí arrancaron", relató. Muy angustiado, Daniel expresó "No quería que entren a casa, tengo mi hijo".



Seguidamente, le dieron un par de vueltas en la camioneta y sacaron entre 100 y 120 mil pesos que había en la guantera. También le robaron las llaves y el celular. En el Barrio Pompeya tiraron a Daniel de la camioneta, que terminaron abandonando cerca de allí. Los delincuentes tenían más de 30 años y estaban a cara descubierta.



"Vi las pistolas que me apuntaban, no me gatillaron, me golpearon. Estoy pensando seriamente en irme a un barrio cerrado. Hace 20 años que vivo acá, es la primera vez que me pasa algo así. Uno no sabe qué puede pasar", concluyó Daniel.