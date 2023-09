Ecos del debate: Para Perotti, "faltaron réplicas" y se dijeron cosas "inaceptables"

Omar Perotti opinó acerca del debate que se realizó el domingo entre los cuatro candidatos a gobernador. El mandatario admitió que le hubiese gustado "más intercambio" entre los postulantes, y entendió que durante las exposiciones se escucharon "cosas inaceptables". Perotti no participó de manera presencial del evento que se desarrolló en Rosario y tampoco posteó sus apreciaciones en las redes sociales, hecho que le valió algunos reproches internos. Consultado por El Litoral, minimizó la escaramuza – "twitteo poco", dijo- y centró su análisis en los conceptos vertidos y el formato utilizado. "Me hubiese gustado alguna instancia organizativa que permitiese un intercambio entre los mismos candidatos; la posibilidad de rebatir, de tener algunos cruces frente a las expresiones que alguien realiza en su exposición. Cuando a veces hay poco tiempo, si el candidato se dedica a contestarle al otro, ese tiempo se termina. Y ante la ausencia de ese espacio, hay ciertas cosas que se dicen que el resto parece apoyar", planteó.

- ¿Había que rebatirle más a Maximiliano Pullaro, dice usted? ¿Esperaba eso de Marcelo Lewandowski y quizá no se dio?

- Es que cuando no tenés ese espacio cada uno trata de plantear lo propio; trata de plantear lo suyo. Lo que creo es que ha habido inexactitudes importantes, no menores…

- ¿Cuando se aludió a la cantidad de patrulleros, por ejemplo? - consultó una colega-

- El desconocimiento de los móviles que tenemos disponibles en Santa Fe y en Rosario… Es inaceptable ese desconocimiento; honestamente no podemos transmitirle a la población en un momento de alta sensibilidad que estamos prácticamente sin vehículos, cuando no es así; y cuando hoy la tecnología permite minuto a minuto estar sabiendo cuántos son los móviles disponibles y cuál es su ubicación. Ese tipo de cosas, si habría un espacio de cruce, de posibilidad de rebatir, no me cabe duda que no podría haber quedado como un dato que el periodismo después tiene que corroborar y si no corrobora, convalida. - ¿Faltó réplica porque falló el formato?

- Yo creo que el formato quita esa posibilidad; el (debate) anterior con los candidatos a intendentes en Rosario tuvo un mano a mano que generó instancias mucho más de cruce de respuestas, y fue hasta más atractivo.

- ¿Como evaluó el desempeño de Lewandowski más allá de lo que el formato no permitió?

- Es una persona fresca, directa, sencilla, que se ha expresado con naturalidad, sobre todo en el cierre. Fue mucho más directo y mucho más cercano; creo que ha expresado lo que alguien que llega recientemente a la política, trae de lo cotidiano; hablando mucho más como se habla todos los días en la calle… Sin respuesta

Perotti evitó responder sobre las elipsis de Lewandowski durante el debate, cuando cada vez que aludía a acciones del actual gobierno lo hacía utilizando el término "gestión", pero evitando citar al gobernador.

Tampoco respondió cuando fue consultado sobre la aseveración del candidato en el cierre del debate al enfatizar "yo no tengo jefaturas".