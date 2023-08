Y..las horas pasan en un Pais incierto donde todos especulamos con... ¿ que pasara mañana?

Arrancar la mañana, y las noticias son tremendas para el país en materia económica, la angustia se nota en los ojos de los laburantes que no saben cuanto van a gastar hoy , los políticos armando guerras mediáticas para seguir peleando por el voto y así ver con que conquistan a los ciudadanos, pero sin una solución concreta si es que la hay para salir del pozo.

“Hoy lo más importante que pasó fue el asalto que le hicieron al papá que llevaba al nene al colegio". Me agarró un dolor en el alma, unas ganas de irse al carajo. Hemos pasado de pantalla. La inseguridad que hablábamos hace tiempo, no es gratis.. la presencia de los narcos, "no es gratis... los pibes que tienen la cabeza quemada por la falopa” tampoco es gratis.

Y vemos el vídeo una y otra vez y te quebras hoy son ellos mañana podemos ser nosotros: “El padre lo abraza al pibe que estaba shockeado y conmovido de ver a su padre indefenso. La misma situación pasó con la nena de Lanús, en ese caso iba sola al colegio y lo pensas de nuevo y decís.. los pibes se atreven a cualquier cosa”.

“es un nivel de quiebre de los lazos solidarios de alto impacto y no le veo solución en el corto plazo hasta que realmente haya una señal muy fuerte, muy democrática desde el poder que empiecen a reducirle la circulación de drogas, la instalación de los carteles, que sepan que si se mandan alguna van a pasar muchos años en cana”.

“Hay imágenes que todo eso se resuma en un vídeo . Estamos en una situación, que me da un montón de miedo que la persona que se supone que estaba a cargo del país y de la Economía es Sergio Massa, ¿y ahora? ¿qué está pasando? ¿quién está tomando decisiones?” me lo pregunto yo y te lo preguntaras vos.

“No tienen la menor idea, no tienen resto político. Estamos al borde del precipicio, al borde de la hiper, al borde de un colapso político y social. Massa está encerrado, está atrapado”.

Sobre el oficialismo “No hay presidente, no hay vicepresidente, no hay diputados que tomen la batuta, el ministro de Economía en fuga. No hay nadie que está sentado en el tablero de control. Está la silla vacía”.

“Están ocurriendo cosas en Argentina que ya han ocurrido y no han aprendido nada. Con todas esas situaciones, me parecen demasiados los votos que ha sacado Massa”.

“Nunca lo doy por perdido al kirchnerismo" ,aunque pareciera que ya no tienen territorio donde atrincherarse , Siempre se pueden reconstruir”.

