Ariel relato en vivo en "el primero de la mañana": a lo largo de mi carrera, he enfrentado desafíos y he trabajado en proyectos diversos, desde el desarrollo de protocolos en tiempos de pandemia hasta la planificación de un Congreso Federal de Educación Agrotécnica. Siempre he creído en mostrar lo que hacemos como docentes y trabajar en conjunto para lograr una educación de calidad.

El futuro de la educación, Mirando hacia adelante, Ariel tiene grandes planes para seguir innovando en la educación. Continuará colaborando con otros docentes y líderes educativos, participando en proyectos nacionales e internacionales y compartiendo su pasión por un aprendizaje transformador.

Ariel agrego: El camino no se detiene aquí. La educación es un viaje constante, y seguiré trabajando para empoderar a mis estudiantes, promover la innovación y contribuir a un sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos del futuro.

Ariel Chaya conto como se entero de que habia sido seleccionado al premio como Líder Innovador 2023 en el ámbito educativo y como fue recibirlo. Su pasión, dedicación y enfoque en la innovación están moldeando el futuro de la educación y brindando a sus estudiantes herramientas valiosas para el éxito