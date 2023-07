Romina Uhrig, dirigente política, desea aclarar públicamente su posición respecto a su participación en el programa "Polémica en el Bar" y su conflicto con el ciclo "LAM" conducido por Ángel de Brito.

En primer lugar, quiero manifestar que no soy una persona de guardar rencor, pero es importante aclarar que las afirmaciones realizadas en el programa "LAM" sobre mi persona fueron completamente infundadas y dañinas. Todas las acusaciones y calumnias vertidas en mi contra fueron terribles y no tienen ninguna base de verdad.

Durante mi participación en el programa "Polémica en el Bar", expuse mis motivos de enojo con el ciclo "LAM" y expresé cómo las declaraciones perjudiciales y difamatorias pueden causar un daño significativo.

Es importante mencionar que, en ese contexto, fui invitada al programa "LAM", pero decidí no asistir debido a que no me sentía bien con la situación y ya tenía compromisos previos en mi agenda.