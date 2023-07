Britney Spears fue golpeada por la seguridad del basquetbolista Víctor Wembanyama

Britney Spears recibió un golpe por parte de la seguridad del basquetbolista Víctor Wembanyama, durante un evento en Las Vegas.

A través del sitio web estadounidense TMZ, se aseguró que uno de los integrantes de la seguridad de Víctor Wembanyama le dio una cachetada en la cara a Britney Spears. Las fuentes del portal también informaron que la cantante quería una fotografía junto a la estrella de la NBA y su círculo no estaba de buen humor para ello.

No obstante la estrella de la NBA aseguró que se comunicó con la cantante para ofrecerle unas disculpas, pero dio una entrevista minimizando el hecho y justificando que estas cosas suceden cuando te rodean 20-30 fanáticos.

Por su lado la cantante se expresó en sus redes sociales con un descargo y contó su perspectiva de los hechos: "Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y tuve una gran cuota de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche. Reconocí a un atleta en el lobby de mi hotel y estaba dirigiéndome a cenar ", comenzó escribiendo Britney Spears.

Y continuó: "Más tarde, fui a un restaurante de otro hotel y lo vi nuevamente. Decidí acercarme a él y felicitarlo por sus éxitos y como había mucho ruido decidí tocarle el hombro para llamar su atención", continuó.

"En su declaración él dijo que yo lo agarré desde atrás pero yo solamente le toqué el hombro. Su seguridad entonces me golpeó la cara y casi me noquea, tanto, que se me salieron los anteojos", explicó la cantante. Y agregó: "A mí me rodea la gente todo el tiempo. De hecho, ayer me rodeó un grupo de por lo menos 20 fans y mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos", explicó comparando los dichos del basquetbolista.

E indicó: "Esta historia es muy vergonzosa de compartir con el mundo pero ya es de conocimiento público. Sin embargo creo que es importante compartir esta historia para instar a las personas públicas de marcar un ejemplo y tratar a la gente con respeto".

Para cerrar la artista señaló: "La violencia física está sucediendo demasiado en este mundo. Muchas veces detrás de puertas cerradas. Me solidarizo con todas las víctimas y mi corazón está con todos ustedes. Necesito recibir una disculpa pública de este jugador, su seguridad o su organización. Espero que lo hagan", concluyó.