Lali Espósito reflexionó sobre qué significa ser una diva y reveló un consejo que le dio Fito Páez

Lali Espósito está viviendo el momento más popular de su carrera. Con una trayectoria en cine, televisión y música, la artista multidisciplinaria logró volverse un fenómeno de estadios a través de un pop que rescata los “yeites” de los 90 y los 2000.

Luego de haber llenado el estadio de Vélez y de convertirse en la primera mujer argentina en lograrlo, estrenó su quinto álbum, Lali, y en entrevista con Caja negra habló de los entretelones de esta creación, de cómo se concibe a sí misma y la mirada que tiene sobre sus colegas femeninas.

A lo largo del álbum, vuelve a referirse a lo que es ser una diva y, si bien para muchos ella es diva argentina definitiva, Lali llevó el concepto aún más lejos. Incluso, convocó a Moria Casán para ampliar un poco el concepto en la canción “Quiénes son?”.

En este sentido, recordó las palabras de Fito Páez, cuando ella estaba en plena composición de su nuevo álbum: “Cuando estaba haciendo las primeras canciones, yo le mando los demos a Fito para que me dé su opinión. Y a él le gusta mucho ‘Diva’, instrumentalmente, es una canción que a él le resultó interesante”.

Y continuó: “Él me dice ‘¿Sabés qué es lo más interesante de una diva? Que una diva tiene obra, una diva no es cualquiera’. Y me pareció una mirada copada, nadie parece una diva si su obra no lo sostiene”.



Finalmente, la cantante afirmó: “Mi sueño no es ser una diva, es que mi obra prevalezca en el tiempo y si eso pasa, voy a ser una diva, como Moria”.

Las referencias ocultas en el nuevo disco de Lali

Apenas se estrenó el álbum, las redes sociales estallaron de comentarios positivos y los fans intentaron también reconocer las referencias musicales y culturales incluidas en él. Por un lado, este álbum rinde homenaje a grandes divas como Cher, Britney Spears, Madonna y JLo, lo cual queda al descubierto en la canción “Diva”.

Además, el tema que abre el disco, “Obsesión” tiene una introducción que recuerda al clásico de Jennifer López “Love Don’t Cost a Thing”. Sobre esto, la cantante declaró: “Hay mucha perlita oculta, algunas las sacaron rápidamente en redes y otras están más allá”.

Y continuó afirmando: “Es un disco que tiene muchas referencias a algunos personajes, frases más icónicas de nuestra cultura pop”. De todos modos, Lali se negó a revelar las referencias ocultas y en torno a las historias que se atribuyen a algunas de sus canciones, confesó que hay cuestiones autobiográficas pero que desea que su público “elucubre” lo que quiera.