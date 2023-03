“Ingresaron cinco puntos. Tres desde intendencia y dos desde los concejales. Uno que fue de todo el Consejo por unanimidad, y después otro proyecto presentado por el bloque de Cambiemos. Desde Intendencia ingresó uno aprobando un plan de mejoras, que es desde la Cooperativa de Agua Potable. Esto es una cuestión de forma que se presenta todos los años. La Cooperativa de Agua Potable presenta los proyectos que tienen para este año. Después se verán si se pueden ejecutar o no. Es algo bastante ambicioso, pero no pasa nada si no se ejecutan. Presentan qué obra de cloaca, qué obra de tendido de red de agua o si tienen alguna maquinaria nueva para comprar en vista. Y después si se ejecuta o no, no pasa nada, pero es ese proyecto ambicioso que planifican para el año venidero, también presentan del año anterior lo que se presentó y lo que se pudo cumplir, pero es una cuestión de forma. El segundo punto es un proyecto ordenanza aplicando los fondos del Plan Incluir al mejoramiento de calles. Este Plan Incluir en su momento fue presentado para hacer mejoras en la Quinta Faciotti. Como eso va a venir a través del Plan Nacional de Suelo, lo que pide el Ejecutivo es derivar esos fondos y que fue autorizado a derivar esos fondos al mejoramiento de otras calles. La idea es el mejoramiento con piedras y lo bueno de esto es que la idea del Ejecutivo es hacer un concurso de precios con los camiones para traer la piedra ya que los camiones estuvieron y están bastantes parados” detalló Compañs.

“El tercer punto que remitió intendencia el proyecto ordenanza de la tributaria municipal. El punto 2 y el 13 pasaron a comisión. Lo tenemos que seguir charlando. La tributaria justamente es los tributos municipales, donde está detallado el valor sí de cada atributo. Es extenso, así que bueno, eso lo pasamos a comisión y lo vamos a tratar la semana que viene que nos quedaron varios puntos porque ya nos quedaron desde el año pasado, otro plan presentado por Intendencia que es para un plan de hormigoneo y el presupuesto además se van a sumar estos dos puntos” agregó Compañs.

“En realidad hay un plan. Nos estamos reuniendo con el gabinete con un propósito, sobre todo en tránsito, de dar varias charlas que se hicieron hace un tiempo en escuelas, pero digamos que desde los de niveles de inicial hasta secundario creemos que el problema de base tiene que ver siempre con una cuestión de educación, hay una gran ignorancia sobre el tema de tránsito. Que se ponga cartelería no siempre se respeta, no hay concientización. Es lo más difícil de lograr. El reductor, es lo visible que uno pone y es como que la solución inmediata, pero fuera del reductor, hay actitudes de las personas que están en el volante o en una bicicleta de que tienen que ver justamente con una concientización y aprender las reglas básicas de tránsito que no se respetan” comentó Sarbach.

“Estábamos hablando y conversando, hay un tema que no es menor, que atraviesa toda la sociedad tiene que ver también con este tema del acoso, con el bullying. Nosotros también casualmente somos docentes. Estamos transitando espacios de Educación, seguimos apostando la educación como uno de los pilares para el cambio y estamos charlando proyectos relacionados. Y también siempre apoyando todos los proyectos que tengan que ver con medio ambiente. Estamos muy pendientes de lo que se está ejecutando de la patrulla ambiental que se está gestando. El tema del basural preocupa y ocupa, pero también no es una solución inmediata. Pero de a poco se va instalando este concepto de cuidado del medioambiente, cosa que creemos importantísima” finalizó Sarbach