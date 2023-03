Almacenero fue apuñalado varias veces por un joven a quien el día anterior le había dado comida

El domingo a la mañana Oscar B. (73) se levantó y lo primero que recordó es que tenía que recibir al panadero. Fue así que con paso cansino se dirigió hasta el almacén de su hija Griselda donde el (con todo el amor de padre) se desempeña como colaborador.



Minutos antes de las 9 llegó el repartidor al negocio ubicado en Alberti al 3000, esto es, en el centro de barrio Belgrano de la ciudad de Santa Fe. Tras intercambiar opiniones sobre el intenso calor de estos días, el panadero siguió su camino.



Poco después, mientras Oscar acomodaba la mercadería, ingresó al local un muchacho. El comerciante lo reconoció de inmediato porque se trataba del mismo joven a quien el día anterior le había dado comida.



Ataque criminal

Pero esta vez la "visita" no fue grata. En cuestión de segundos el muchacho tomó una cuchilla que estaba sobre el mostrador y comenzó un demencial ataque. Como pudo el almacenero intentó defenderse. No obstante resultó con gravísimas heridas, la mayoría de ellas en la zona del abdomen (sufrió evisceración); otra puñalada en espalda (le afectó un pulmón) y otra más que le dejó una profunda herida cortante entre el cuello y la oreja.

Cometida la criminal acción su autor se dio a la fuga. Por su parte Oscar volvió a cruzar la calle y se dirigió hasta la casa de su hija donde llegó bañado en sangre y vacilante.



"¡Ayudame!" fue lo primera palabra que escuchó Griselda. En medio del estupor la mujer, junto a su esposo, cargaron a Oscar en su automóvil particular y salieron a toda velocidad hasta el hospital Iturraspe donde llegó en condición crítica.

Los médicos que lo asistieron ordenaron una intervención quirúrgica de urgencia, trámite tras el cual quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva, en estado grave y con pronóstico reservado.

"Pelea por su vida"

"El es un luchador y ahora está peleando por salvar su vida", fue lo primero que dijo Griselda esta mañana en diálogo con El Litoral, mientras una lágrimas recorrían su rostro.

"No hay explicación posible para esta locura. El día anterior mi padre le había dado comida a este muchacho. Creemos que ahora estaba pasado de droga cuando hizo esto".

"Mi padre es un hombre bueno, un trabajador de toda la vida. Acá todos los vecinos lo conocen y lo quieren. El siempre me ayudaba a mí con el negocio, me daba una mano. Es algo que el lo hacía sentir muy bien", comentó.

"Como es de otra época quizás es un hombre muy confiado. Si hasta a veces le gustaba sentarse con un sillón en la puerta. Eso es algo que ya no se puede hacer. La inseguridad y la droga están haciendo estragos en todos los barrios", culminó.

En la vecinal Belgrano

A raíz de lo ocurrido, el próximo jueves a las 9 de la mañana, en la vecinal de barrio Belgrano, se realizará una reunión para reclamar mayor seguridad y decidir los pasos a seguir.