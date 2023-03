Dos criaturas de 5 y 7 años dormían en el cuarto con su mamá y fueron testigos de cómo su padrastro le quitó la vida ahorcándola

La víctima fue hallada sin vida, con un cable negro de televisión anudado al cuello y colgada de un tirante del techo de la vivienda de calle Enrique Rodríguez 2140, que habitaba junto a su pareja y sus tres hijos: dos varones de 5 y 7 años y una beba de meses.

Por el caso se inició una investigación judicial, a cargo del fiscal Francisco Cecchini, quien contra el dictamen del médico de policía -que informó que se trataba de un suicidio y no recomendó la realización de autopsia-, activó el protocolo de femicidio, tal como lo establecen las prácticas ante la muerte violenta de una mujer. "El la colgó"

Además, la Fiscalía rescató un acta de la comisaría Segunda donde uno de los pequeños le dijo al sumariante: "A mi mamá la mató mi papá (en referencia al padrastro), él la colgó". Así lo expresó el menor de los hermanitos, mientras el mayor se encontraba dormido, en una cama ubicada en el mismo ambiente.

A casi una semana del hecho, este martes, en los tribunales de Santa Fe, se llevó a cabo la audiencia de prisión preventiva para los implicados. Durante el acto judicial, el fiscal Cecchini encuadró el caso como un claro femicidio, no sólo a partir de los dichos de los niños, que contaron a la policía, a una psicóloga del equipo de Niñez del municipio local y por último a su padre biológico, que Alejandra había sido colgada; sino que marcó las contradicciones que existen entre los testigos que intentaron reforzar la coartada que alejaba al sospechoso del lugar.

Beneficio de la duda

En favor de los acusados intervinieron las defensoras pública Magalí Mazza -por Julián O.- y Leticia Feraudo -por Lucas P.-, quienes cuestionaron tanto la declaración de uno de los implicados en sede policial -sin defensa y sin conocer sus derechos-; así como el relevamiento de los testimonios de los niños, sin haberse respetado los protocolos internacionales para este tipo de casos. En base a ello solicitaron al juez Nicolás Falkenberg que las declaraciones no fueran tenidas en cuenta a la hora de resolver. Prisión preventiva

No obstante, el juez Falkenberg resolvió hacer lugar al pedido del fiscal y ordenó la prisión preventiva para los dos implicados, no sólo porque consideró verosímil el relato de los niños, como testigos directos del crimen, sino porque luce evidente el intento de personas cercanas al acusado, en intentar mejorar su situación legal.

"Hay pruebas más que suficientes para acreditar el grado de autoría requerido en esta instancia", dijo el juez, quien valoró "el testimonio de los niños" en el marco de "entrevistas terapéuticas" propias del estado de shock en el que se encontraban luego de haber estado esa mañana junto al cadáver de su madre. "Los dos niños dijeron que el imputado colgó a su mamá y que le pidió ayuda a Luquitas" para concretar la maniobra, afirmó el juez.