La nacida en Luján y radicada desde hace años en Barcelona, publicó una foto en la que se la vio con una colaless que volvió loco a más de uno de sus seguidores.

Desde una pileta y con apenas una microbikini negra, la autora de “Calambre” dejó en primer plano la jugada colaless. “Tonight Coachella round 2!!!!! 21:20 at SONORA stage see u bitchesss coachella make some noiseee hihihi”, escribió junto a la postal.

La publicación alcanzó en pocos minutos más de 800 mil “likes” y mensajes como: “Reina te tamos esperando #ansiosa”, “Sentate en mi cara mamita hermosa”, “Fuegaaaaaa”, “Te amo”, entre tantos otros halagos.