Efemérides del 21 de abril

1880 - JOSÉ DE SAN MARTÍN. Con honores militares y una salva de 21 cañonazos, el buque Villarino zarpa del puerto francés de El Havre rumbo a Buenos Aires con los restos del general José de San Martín. Los restos del Libertador de América llegaron al puerto de Buenos Aires el 28 de mayo de 1880.

1904 - NACE MERCEDES SIMONE. Nace en la localidad bonaerense de Villa Elisa la actriz y cantante Mercedes Celia Simone, apodada la “Dama del tango”, una de las figuras emblemáticas del tango que también fue popular en Brasil, Chile, Colombia y Cuba.

1905 - BOCA JUNIORS. El equipo de Boca Juniors juega el primer partido de fútbol de su historia en un torneo. Fue en la cancha de Independencia Sud, donde el “xeneize” goleó 4 a 0 a Mariano Moreno. El equipo boquense vistió una camiseta blanca con tres listones negros.

1910 - FALLECE MARK TWAIN. A la edad de 74 años muere en el poblado de Redding (Connecticut, EEUU) el periodista y escritor estadounidense Mark Twain (Samuel Clemens), considerado como “el padre de la literatura” de Estados Unidos. Es el autor de las novelas “Las aventuras de Tom Sawyer” y "El príncipe y el mendigo", entre otros clásicos.

1915 - NACE ANTHONY QUINN. Nace en la ciudad de Chihuahua (México) el actor y cineasta mexicano Anthony Quinn, ganador de dos premios Óscar y una de las grandes estrellas del cine de Hollywood. Trabajó en más de 200 filmes, entre ellos “Viva Zapata” (1952), por la que recibió un Óscar, y “Zorba, el griego” (1964).

1947 - NACE IGGY POP. Nace en la ciudad de Muskegon (Michigan, EEUU) el músico y actor estadounidense James Newell Osterberg, ícono del punk rock conocido Iggy Pop. Fue cantante y líder de la banda The Stooges. Grabó más de 25 discos. “Lust for Life”, "The Passenger" y “Candy”, están entre sus canciones más destacadas.

1959 - NACE ROBERT SMITH. Nace en la ciudad inglesa de Blackpool el músico y compositor británico Robert Smith, guitarrista y cantante de The Cure, banda de rock alternativo con la que vendió más de 30 millones de discos.

2003 - FALLECE NINA SIMONE. A la edad de 70 años muere en el pueblo de Carry-le-Rouet, en la Costa Azul de Francia, la cantante y pianista estadounidense Nina Simone, estrella del jazz apodada “la alta sacerdotisa del soul”. Fue activista en favor de los derechos de los afroamericanos.

2016 - FALLECE PRINCE. A la edad de 57 años muere en la ciudad de Chanhassen (Minnesota, EEUU) el cantante y compositor estadounidense Prince, uno de los músicos más exitosos e influyentes del rock. Su álbum “Purple Rain” (1984) obtuvo un Óscar como mejor banda sonora. Vendió más de 110 millones de discos.

2022 - CREATIVIDAD E INNOVACIÓN. Se celebra el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, instituido en 2001 por las Naciones Unidas para promover el “pensamiento creativo multidisciplinar” como una forma de construir un futuro sustentable y deseable tanto a nivel individual como colectivo.

2022 - HIGIENE Y SEGURIDAD. Se celebra el Día Nacional de la Higiene y Seguridad en el Trabajo para promover la prevención de los riesgos en el ámbito laboral.