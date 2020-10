Importante manifestación de trabajadores municipales en Venado Tuerto

Con quema de neumáticos y entrega de folletos los manifestantes cortaron la ruta por cortos lapsos de tiempo. En el lugar trabajó personal de tránsito y gendarmería.

Esta importante manifestación de los trabajadores municipales se debe a que quieren visibilizar su disconformidad por el no arreglo y lo propuesto en las paritarias con sumas en negro. Además realizaron una fuerte crítica al Gobernador Omar Perotti por su no intervención en la mesa paritaria.

El delegado de los Trabajadores Municipales de Venado Tuerto y zona de influencias, Juan Arigoni, comentó: "Nosotros, en Venado Tuerto y zona, realizaremos los días jueves 8 y viernes 9, en cada localidad, una retención de servicios de dos horas en cada turno; de 7:00 a 9:00hs. por la mañana y de 13:00 a 15:00hs. por la tarde".

De esta manera, y al contario del resto de la provincia, en Venado Tuerto y zona el paro no será total de actividades; sino que se realizará un cese de actividades dos horas a la mañana y otras dos a la tarde.

