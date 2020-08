Efemérides del 16 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1880 – Falleció el general Rufino Guido, quien participó en la Guerra de Independencia y perteneció a la generación de los libertadores. En 1813, ingresó como cadete al Regimiento de Granaderos a Caballo creado por José de San Martín. Estuvo en las batallas de Sipe-Sipe, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú, correspondiéndole el honor de traer a Buenos Aires el parte de esa batalla en diez días y medio. Formó parte del Ejército Libertador del Perú. El 29 de agosto de 1822, el general José de San Martín le firmó sus despachos de Coronel. Fue uno de los fundadores de la Orden del Sol, del Perú. Regresó a Buenos Aires en 1855, donde había nacido el 9 de julio de 1796.

1911 – Nació en Paraná la educadora Luz Vieira Méndez, reconocida pedagoga que, probablemente, tuvo el privilegio de ser la primera argentina con influencia regional a través de sus trabajos en la Unesco. Su formación normalista de excelencia le sirvió de base para profundizar sus ideas filosófico-pedagógicas y para desarrollar experiencias innovadoras en la educación inicial y, especialmente, en la formación docente. Luego, en toda la Latinoamérica gravitó durante las décadas de los 50 y 60 en la promoción de las nuevas políticas educativas vinculadas a la democracia, al planeamiento y al desarrollismo. Fue convocada por el presidente Arturo Illía para presidir el Consejo Nacional de Educación. Falleció en Santiago de Chile el 16 de febrero de 1971.

1920 – Nació el escritor Charles Bukowski, asociado a la Generación Beat debido a sus similitudes de estilo y actitud. El escritor se convirtió en todo un icono por su estilo atrevido y polémico y a día de hoy continúa siendo uno de los mejores autores de la literatura contemporánea. Sus obras son de carácter autobiográfico y muestran una sociedad decadente. Una de sus mejores novelas fue ‘Mujeres’, donde nos descubre los entresijos de su alma. Bukowski murió a los 73 años y como curiosidad, en su lápida se puede leer el epitafio ‘Don’t try’ (‘No lo intentes’). Te recomendamos el documental sobre la vida del escritor ‘Born into this’, dirigido por John Dullaghan.

1948 – Murió el jugador de béisbol estadunidense Babe Ruth, considerado uno de los mejores en su disciplina. Escribe un libro autobiográfico e interviene en varias películas en las que se interpreta a él mismo, como «Speedy» y «The pride of the Yankees». Nació el 6 de febrero de 1895.

1953 – José Ber Gelbard fundó la Confederación General Económica (CGE), una agrupación argentina de cámaras empresariales que pregonaba la defensa del nacionalismo económico, un Estado moderadamente intervencionista y con el concepto social de empresa. Desde el 2015, se conmemora el Día del Empresario Nacional.

Gellbard junto a Perón

1956 – Falleció Béla Lugosi, actor húngaro. Nació el 20 de octubre de 1882 en Lugos, cursó estudios de arte dramático en Budapest. Estrella de teatro y de cine, tuvo que exiliarse en 1919 debido a su actividad política durante la república de Consejos, al principio a Alemania y después a los Estados Unidos. Fue en este último país donde le ofrecieron el papel de su vida, el del conde Drácuia que interpretó primero en Broadway y en giras antes de retomarlo para la pantalla: «Drácula», de 1931, y «La marca del vampiro», de 1935. En los años treinta y cuarenta, puso su sombría elegancia y su fuerte acento al servicio del cine fantástico y de terror entonces muy en boga, compartiendo el estrellato de numerosas películas con Boris Karloff. Murió el 16 de agosto de 1956 de un ataque al corazón. Tenía 73 años.

1958 – Nació José Luis “Batata” Clerc, exjugador profesional de tenis argentino. Brilló a comienzos de la década de 1980, cuando alcanzó el puesto número 4 del ranking mundial. Fue un baluarte del equipo argentino de Copa Davis al que llevó a disputar su primera final de Copa Davis en 1981, junto al legendario Guillermo Vilas. Es el octavo jugador de la historia con más títulos sobre arcilla con 21, como también el noveno jugador de la historia con más victorias sobre arcilla con 301. Luego de su retiro, se ha desempeñado como entrenador y periodista deportivo. Se mantiene como el segundo argentino con mayor cantidad de títulos profesionales con 25, 3 más que Juan Martín Del Potro.

1958 – Nació la cantante y actriz estadunidense Louise V. Ciccone mejor conocida como Madonna, una de las más populares y exitosas en la historia de la música. Entre sus álbumes destacan «Like a virgin» y “Vogue”. Ganadora de varios premios Grammy y un Globo de Oro como Mejor Actriz por «Evita».

1960 – Día Nacional de la Niñez (tercer domingo de agosto). Desde 1960, y durante muchos años, se festejó el primer domingo de agosto. Sin embargo, en 2003, por pedido la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y debido a cuestiones comerciales, se trasladó al segundo. Desde 2013, también por otra solicitud de la misma entidad que nuclea a los comercios y fabricantes de juguetes, la celebración pasó al tercer domingo de agosto, la actual fecha.

1960 – Nació María Claudia Falcone. Con 14 años ingresó al Bachillerato del Bellas Artes (colegio dependiente de la Universidad Nacional de La Plata) y se integró al equipo de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES). Además de militar en el secundario colaboraba en tareas de educación y sanidad en villas del Gran La Plata. En 1976 la Dictadura Cívico-Militar la secuestró junto a otros estudiantes en lo que se conoció como «La Noche de los Lápices«. En enero de 1977 luego de ser torturada y abusada, la Dictadura Cívico-Militar la asesinó con solo 16 años de edad.

1977 – Murió Elvis Presley, músico estadounidense. Nacido en Tupelo, Mississipi, cuando tenía 13 años se mudó junto a su familia a Memphis, Tennessee donde, en 1954, comenzó su carrera artística cuando Sam Phillips, el dueño de Sun Records, vio en él la manera de expandir la música afroamericana. Acompañado por el guitarrista Scotty Moore y el contrabajista Bill Black, fue uno de los creadores del rockabilly, un estilo de tempo rápido impulsado por un constante ritmo que consiste en una fusión de música country y rhythm and blues. El primer sencillo con esta empresa, «Heartbreak Hotel», publicado en enero de 1956, se convirtió en un éxito número uno. Se convirtió en la figura principal del popular sonido del rock and roll, con una serie de presentaciones televisivas y éxitos que llegaron a la cima de las listas de ventas. Sus interpretaciones llenas de energía, sobre todo de canciones afroamericanas y su estilo desinhibido lo hicieron enormemente popular y controvertido. Meses después, en noviembre de ese mismo año, llevó a cabo su debut cinematográfico con la película «Love me tender». En 1973, protagonizó el primer concierto teletransmitido, de ámbito mundial vía satélite,5678 Aloha from Hawaii, visto aproximadamente por 1500 millones de personas. Finalmente, el consumo excesivo de medicamentos prescritos comprometió gravemente su salud, hasta que en 1977 murió súbitamente a la edad de 42 años, a causa de un infarto agudo de miocardio.

1992 – Nació Diego Schwartzman, tenista formado en el Club Náutico Hacoaj. Schwartzman llegó a su más alto ranking, Nº 11, el 11 de junio de 2018 y en dobles N° 40 en noviembre de 2019.