COMISARIO MAYOR ANGELINI: "Si lo pusieron de jefe de policía al payaso ese es porque lo pueden manejar"

Al Igual que días pasados lo hiciera el comisario General SENN, en esta oportunidad el ex jefe de la Unidad Regional XI, comisario mayor ANGELINI, retirado hace muy pocos años, no tuvo pruritos para con la gestión recién asumida.



Los pagos parciales a los trabajadores policiales han sido un detonante más de la pésima gestión que en veinte días llevan a delante los que supuestamente, tenían la solución al problema de la inseguridad y a un mejor bienestar del personal policial, hasta ahora no solo que nada de eso ocurrió, sino que se agudiza las crisis interna policial.

La semana pasada el comisario general SENN sin pelos en la lengua tildo al ministro SAIN de "bravucon", e indirectamente fue un mensaje para el Jefe de Policía Victor SARNAGLIA; por las formas en que se han tratado los mensajes al sector policial.

Quien en el ultimo día del año salio a exponer de manera elocuente, fue un referente del Departamento Las colonias, y muy conocido en la provincia por sus pares, el comisario mayor (RE) Néstor ANGELINI, ex jefe de la Unidad Regional XI; muy ofuscado por el trato dispensado al personal, por no percibir sus haberes en tiempo y forma.

ANGELINI, en la red social facebook, hizo público su pensamiento, y hasta con palabras fuertes, que de algún modo representan el sentir de la mayoría de los policías santafesinos.

Sobre un posteo efectuado de manera institucional, donde en una salutación del Gobernador PEROTTI, se disumular las disculpas por la forma de pago del sueldo, ANGELINI, sin medias tintas, manifestó: " Decile al pelotudo que tenes de jefe y al sorete del ministro que al vigilante le importa un huevo sus disculpas, y que cumplan con lo prometido en lugar de apretarlos con discursos montoneros y denigrantes al policía".

Sobre Victor SARNAGLIA, y el cargo que hoy ocupa, se manifestó de manera contundente, "Si lo pusieron de jefe de policía al payaso ese es porque lo pueden manejar. Dejen de salir a defender a esta manga de ladrones que en campaña dijeron que iban a dignificar al policía y ahora se cagan en ellos". Sobre este punto, muchos policía hoy se sienten traicionados, porque ellos votaron al peronista PEROTTI.

Sobre esta intempestiva medida de pagar los salarios de a tramos, como nunca antes, el oficial superior se despacho, "Treinta y un años de policía y es la primera vez que no pagan el sueldo el último dia del mes del año para que la familia policial pueda tener un fin de año como se debe, después de haber servido a la comunidad todo un año a veces sin licencia porque estos mismos soretes no se las dan cagándose en sus derechos".

Con un dejo de poca esperanza, el mayor ANGELINI augura un futuro poco prospero, "Ya mostraron lo que nos espera. Espero que el pueblo se de cuenta de la mugre que hay al frente de la provincia. Y vos SARNAGLIA ponete las pilas o renuncia porque sos uno de los responsables que pase esto". "Mucho TOE pero en defensa del personal no sabe nada".

Finalmente, y dirigiéndose al propio SARNAGLIA, de quien es más contemporáneo, le envía un mensaje que seguramente ambos entienden "Tendrías que mirar un poco para atrás y ver las veces que te cubrió el orto el personal subalterno cuando te mandaste a varias cagadas. Pensalo, vos sabes de que hablo".

Los policías cada vez callan menos

Nunca antes los policías se expresaban de la forma que lo están haciendo sobre un jefe de policía; y debe ser porque SARNAGLIA no es más que la imagen de algunos pocos seguidores de una red social, y que algún político creyó ver como el gran policía. como siempre decimos, los políticos suelen comprar humo, y los resultados se pagan caros.

Fue SENN, fue ANGELINI, seguramente han de seguir expresándose los compañeros, y creemos que es bueno, que todos reproduzcamos sus pensamientos, para que efectivamente los gobernantes se den cuenta, que hay un descontento generalizado, y que nada esta bien, y por mas que haya un jefe de policía que lleve las novedades de que esta todo bajo control que se sepa que esta todo mal.