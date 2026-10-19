Racing e Independiente igualaron 1-1 este domingo 18 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. Después del encuentro, Sebastián “Chirola” Romero, entrenador interino de la Academia, manifestó su disconformidad con el resultado y cuestionó algunas decisiones arbitrales.

En conferencia de prensa, el técnico sostuvo que Racing había realizado los méritos suficientes para quedarse con los tres puntos, aunque también reconoció que el rendimiento de sus dirigidos disminuyó durante el complemento.

“Me voy con bronca”, expresó Romero al comenzar su análisis del encuentro.

Racing, el resultado y la mirada de Romero

El entrenador consideró que su equipo había sido superior en el desarrollo del clásico y que el empate no reflejaba lo sucedido dentro del campo de juego.

“El equipo hizo mérito para ganarlo. Si tenía que haber un ganador era Racing, que hizo mejor las cosas”, afirmó.

La evaluación del técnico estuvo centrada principalmente en el rendimiento de la Academia durante la primera mitad, cuando, según explicó, consiguió una mejor circulación de pelota y mayor continuidad en el juego.

Sin embargo, esa dinámica no se mantuvo durante todo el partido y el equipo terminó sin poder conseguir la victoria como local.

Los cuestionamientos al arbitraje y al VAR

Uno de los puntos de mayor disconformidad de Romero estuvo relacionado con una jugada dentro del área que, según su interpretación, debía haber sido revisada mediante el sistema de videoarbitraje.

“La jugada del penal para mí era de revisión. Me llamó la atención que no la fueran a ver”, señaló.

Además, el entrenador manifestó que algunas decisiones disciplinarias condicionaron sus modificaciones durante el partido.

Según explicó, Racing debió realizar cambios ante el riesgo de sufrir una expulsión. También consideró que determinadas infracciones cometidas por Independiente recibieron un criterio diferente.

Estas declaraciones reflejan la posición del entrenador. La información publicada no incluye una explicación oficial del cuerpo arbitral sobre la acción cuestionada.

La diferencia entre el primer y el segundo tiempo

Romero también realizó una autocrítica sobre el funcionamiento de Racing, especialmente por las dificultades que encontró el equipo después del descanso.

“Nos faltó más tenencia y esa pausa para dar dos o tres pases que sí hicimos en el primero”, explicó.

En cuanto a las modificaciones realizadas, defendió sus decisiones y señaló que todos los integrantes del plantel deben mantenerse preparados para ingresar cuando el cuerpo técnico lo considere necesario.

“Hoy me incliné por otros jugadores. Mañana les puede tocar a otros. Tienen que estar preparados”, manifestó.

Los objetivos de Racing en el Clausura

Más allá del resultado frente a Independiente, el entrenador sostuvo que Racing debe continuar buscando puntos para mejorar su posición en el campeonato.

“Racing siempre tiene que pelear cosas importantes. El objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Es una obligación pelear”, afirmó.

El empate dejó al conjunto de Avellaneda con la necesidad de seguir sumando en las próximas jornadas. El cuerpo técnico deberá trabajar sobre las dificultades que identificó durante el segundo tiempo, mientras el equipo continúa su participación en el Clausura.