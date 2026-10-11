Rosario Central recibirá este domingo a las 17 a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Gigante de Arroyito, con la posibilidad de reducir a dos puntos la distancia con el líder de la tabla anual. El encuentro corresponde a la fecha 12 de la Zona B del torneo Clausura y tendrá a Facundo Tello como árbitro.

El equipo de Jorge Almirón llega con 47 unidades, frente a las 52 del conjunto mendocino. Una victoria lo dejaría a tiro de la punta con cuatro fechas por disputar y también le permitiría avanzar hacia la clasificación a los octavos de final del Clausura.

La pelea por la tabla anual tiene varios protagonistas. Boca suma 51 puntos después del empate del viernes ante Instituto de Córdoba, Argentinos tiene 50 y Vélez, 49. La Gloria quedó con 47, la misma cantidad que Central, aunque el Canalla cuenta con un partido menos que el equipo cordobés.

Además del título de la tabla anual, está en juego el acceso a la próxima Copa Libertadores. Los dos primeros obtendrán un lugar directo en la fase de grupos y el tercero deberá disputar la instancia previa. La distribución puede ampliarse según quiénes ganen el Clausura y la Copa Argentina, y también si Estudiantes conquista la Libertadores o Boca obtiene la Sudamericana.

Para este compromiso, Almirón recupera a tres jugadores que no estuvieron en la jornada anterior. Agustín Sández regresará al lateral izquierdo en lugar de Alexis Soto después de cumplir una fecha de suspensión. También vuelven a estar disponibles Vicente Pizarro y Jaminton Campaz, quienes se ausentaron por las convocatorias de Chile y Colombia.

La presencia del volante y del extremo desde el inicio todavía no está confirmada. Ambos llegan después de participar en amistosos con sus selecciones y realizar los viajes correspondientes. Si el entrenador decide reservarlos, Federico Navarro y Julián Fernández podrían continuar entre los titulares. La definición se conocerá en las horas previas al encuentro.

Independiente Rivadavia viene de empatar con Gimnasia de La Plata en un partido que ganaba hasta que el Lobo convirtió a cuatro minutos del final. El equipo de Alfredo Berti dejó escapar dos puntos, pero conserva la ventaja en la cima y depende de sus propios resultados para sostenerla.

La jornada también marcará el reencuentro de Central con sus hinchas en el Gigante después de conquistar la Supercopa Internacional. En el equipo arbitral, Tello estará acompañado por los asistentes Pablo González y Marcos Horticolou, mientras que Enzo Gutierrez será el cuarto árbitro.

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