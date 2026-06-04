Pasajero intentó abrir una puerta de avión y atacó a una azafata

Pasajero desató el pánico en un vuelo y fue detenido

Un hombre intentó abrir una salida de emergencia y luego atacó a una integrante de la tripulación durante un vuelo entre Puerto Rico y Chicago. El avión debió aterrizar de urgencia en Miami.

Momentos de extrema tensión se vivieron a bordo de un avión de Frontier Airlines que cubría la ruta entre San Juan, Puerto Rico, y Chicago, Estados Unidos, cuando un pasajero protagonizó un violento episodio que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia.

El hecho ocurrió aproximadamente 45 minutos después del despegue. Según informaron las autoridades, Juan Gabriel Reyes, de 51 años, manifestó que quería descender de la aeronave e intentó abrir una de las puertas de emergencia mientras el avión se encontraba en pleno vuelo.

La situación se agravó cuando el pasajero se dirigió hacia la cabina de mando e intentó forzar el acceso al área donde se encontraban los pilotos. Integrantes de la tripulación lograron contenerlo inicialmente y lo acompañaron de regreso a su asiento.

Sin embargo, minutos después, el hombre volvió a generar disturbios. Mientras era supervisado por personal de vuelo, intentó orinar en el suelo del avión y posteriormente atacó a un auxiliar de vuelo que se encontraba fuera de servicio. De acuerdo con la denuncia presentada ante las autoridades federales, Reyes llegó a estrangular al trabajador durante el altercado.

Ante la gravedad de la situación, varios pasajeros colaboraron para reducir al agresor. Entre ellos se encontraba Josh Longood, instructor de jiu-jitsu brasileño y expeleador de artes marciales mixtas, quien intervino para inmovilizar al hombre utilizando cinturones de seguridad y elementos de sujeción.

Gracias a la acción conjunta de la tripulación y los pasajeros, el atacante pudo ser controlado hasta que la aeronave aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Miami cerca de la medianoche del domingo.

Una vez en tierra, agentes de seguridad detuvieron a Reyes, quien quedó a disposición del FBI y enfrenta cargos por interferir con la tripulación y agresión a bordo de una aeronave.

Tras varias horas de demora, Frontier Airlines confirmó que el vuelo pudo continuar posteriormente hacia Chicago. El caso volvió a poner en debate los riesgos que representan los pasajeros conflictivos y la importancia de los protocolos de seguridad en vuelos comerciales.