Robó en la Catedral y cayó en un casino

Un hombre de 42 años fue detenido en Rosario acusado de haber robado cerca de tres millones de pesos en efectivo de la Catedral de Venado Tuerto.

El hecho ocurrió durante la noche del martes en el templo ubicado en Belgrano y 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad. Según indicaron fuentes del caso, el sospechoso logró llevarse el dinero y retirarse del lugar sin ser advertido en un primer momento.

Tras la denuncia, fiscales del Ministerio Público de la Acusación, personal de la Comisaría 2ª y efectivos de la Policía de Investigaciones comenzaron con la recolección de pruebas.

A partir de testimonios y cámaras de seguridad, los investigadores pudieron reconstruir el recorrido del acusado. Las imágenes permitieron establecer que, luego del robo, habría abordado un remis con destino a Rosario.

Con esos datos, el seguimiento continuó hasta ubicarlo en el casino City Center. Allí, mediante las cámaras del complejo, se confirmó su presencia en la sala de juegos.

De acuerdo con la investigación, el hombre habría utilizado el dinero sustraído para apostar y habría perdido la totalidad de la suma.

Por disposición de las fiscales Luciana Del Grecco y Mayra Vuletich, se concretó la detención en el lugar. El acusado fue identificado como Germán Carlos G., de 42 años, oriundo de La Rioja.

Además, voceros judiciales señalaron que no se descarta su posible vinculación con otros hechos de similares características ocurridos en el norte santafesino.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si actuó solo o si formaba parte de una modalidad delictiva más amplia.