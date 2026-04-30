La investigación por la muerte de Germán Piatti, un contratista rural de 53 años oriundo de Arequito, registró un cambio relevante en las últimas horas. El fiscal Mauro Menéndez dispuso la liberación de los dos trabajadores que permanecían detenidos bajo sospecha en el caso ocurrido en un campo de Sancti Spíritu.

La decisión se basó en resultados periciales que modifican el rumbo de la causa. Por un lado, el dermotest realizado a los empleados dio negativo, mientras que en las manos de la víctima se detectaron restos de pólvora, lo que abre la posibilidad de que haya manipulado el arma.

Además, la autopsia permitió aclarar un dato clave. Inicialmente se había informado que el cuerpo presentaba dos impactos de bala, pero los estudios forenses confirmaron que se trató de un único disparo, con orificio de entrada y salida.

El hecho ocurrió el jueves 23 de abril, cuando Piatti fue hallado gravemente herido dentro de una casilla rural ubicada a la vera de la ruta nacional 33. En el lugar se secuestró una carabina calibre .22 y se encontró dinero en efectivo en una camioneta, elementos que en un primer momento alimentaron la sospecha de un posible crimen.

En este marco, y pese a la liberación de los trabajadores, desde Fiscalía indicaron que la investigación continúa en curso. Aún restan pericias por realizarse y las autoridades mantienen cautela antes de confirmar de manera definitiva si se trató de una autolesión.