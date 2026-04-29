El cuerpo de una mujer de aproximadamente 50 años fue encontrado en avanzado estado de descomposición en un monoblock del barrio Latinoamérica, en la ciudad de Rosario. El hallazgo se produjo en la zona de Ovidio Lagos y bulevar 27 de Febrero, tras un aviso de vecinos.

Según indicaron fuentes del caso, el descubrimiento ocurrió luego de que residentes del monoblock 18, ubicado en Brandazza 2814, alertaran a la Policía por un fuerte olor que salía de una de las viviendas. Además, señalaron que hacía varios meses no veían a la mujer en el barrio.

Al llegar al lugar, efectivos policiales ingresaron al departamento y encontraron el cuerpo sin vida. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, la mujer podría haber fallecido hace alrededor de tres meses, aunque esto deberá ser confirmado por las pericias correspondientes.

En este marco, intervino personal de la Policía de Investigaciones, que inició las primeras tareas para determinar las causas de la muerte. Hasta el momento, no se difundió información oficial sobre las circunstancias del hecho.

La investigación continúa en curso mientras se aguardan los resultados de los estudios forenses.