En los estudios de Sonic TV, Beto Bartolucci brindó detalles sobre una nueva edición del tradicional encuentro de autos que se realizará el próximo 1° de mayo en Villa Cañás, con fines solidarios.

Según explicó, será el sexto año consecutivo de esta propuesta, que en esta oportunidad tendrá como beneficiaria a la parroquia de la ciudad. La jornada contará con la participación de alrededor de 130 vehículos, en su mayoría provenientes de distintas localidades de la región, lo que le da al evento una importante convocatoria.

Este año, debido a la ocupación del predio del ferrocarril por una actividad provincial, el encuentro se trasladará a la plaza central, con epicentro en la parroquia. Allí se dispondrán los autos para su exhibición desde las 9 de la mañana y durante toda la jornada.

Además, se realizará un almuerzo en el cuartel de bomberos, previsto para las 14:30, con un menú que incluye chorizo, cerdo, ensalada y postre. Las tarjetas tienen un valor de $17.000 para mayores y $10.000 para menores de 12 años, y lo recaudado será destinado íntegramente a la institución beneficiada.

Durante el evento también habrá sorteos para los participantes, servicio de buffet y presencia de artesanos, quienes podrán instalarse sin costo en la plaza. Desde la organización destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad y la participación de visitantes de distintos puntos de la región.