Villarruel visitó La Rioja y se mostró con Quintela

En un movimiento con fuerte lectura política, la vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este sábado a La Rioja y mantuvo un encuentro con el gobernador Ricardo Quintela, uno de los mandatarios provinciales más críticos de la gestión nacional.

La visita se produjo en un contexto de marcada distancia entre la Casa Rosada y el gobierno riojano. El presidente Javier Milei ha excluido en reiteradas oportunidades a Quintela de reuniones institucionales junto a otros gobernadores, en el marco de su estrategia de confrontación con sectores del peronismo.

Durante la jornada, Villarruel fue recibida también por los senadores nacionales del PJ por La Rioja, Florencia López y Fernando Rejal. La imagen conjunta no pasó inadvertida y fue interpretada como un gesto de apertura al diálogo en medio de una interna oficialista cada vez más expuesta.

Ante la prensa local, la titular del Senado dejó un mensaje enfocado en la presencia territorial y el reconocimiento federal. “Cada vez quedan menos provincias para dar la vuelta completa a la Argentina y el objeto es que sientan que pensamos en ustedes”, sostuvo, marcando un tono distinto al del Ejecutivo nacional.

En este marco, la visita no solo representa un gesto institucional hacia una provincia considerada parte del núcleo opositor, sino que también consolida el perfil autónomo de la vicepresidenta. Mientras el Presidente apuesta a la confrontación directa con gobernadores peronistas, Villarruel refuerza una estrategia basada en el diálogo y la presencia en el interior del país.