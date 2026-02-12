En medio de versiones que indican que Mauro Icardi habría sido visto besando a otra mujer en una fiesta en Turquía, Wanda Nara volvió a referirse públicamente a su ex pareja y sumó un nuevo capítulo a la polémica.



Según trascendió, el delantero del Galatasaray participó del cumpleaños número 30 del futbolista Lucas Torreira. Tras la difusión de imágenes donde se lo ve bailando durante la celebración, la empresaria publicó en sus redes un mensaje que generó repercusión: “Los niños y los borrachos no mienten”.

Horas después, en declaraciones que fueron difundidas por Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda, Wanda confirmó que Icardi habría intentado comunicarse con ella luego de la fiesta. De acuerdo a lo leído al aire, el jugador le escribió en la madrugada y quiso realizar una videollamada mientras se encontraba en su camioneta.



Más tarde, la mediática volvió a expresarse en redes sociales. Allí aseguró que conserva los mensajes para presentarlos ante la Justicia y cuestionó con dureza a la actual pareja del futbolista, la actriz China Suárez. En su descargo, habló de “mensajitos con fecha de ayer” y deslizó que hay situaciones que involucran a menores en medio del conflicto.

Además, lanzó una crítica directa al vínculo entre Icardi y la actriz, sugiriendo que existen intereses económicos y señalando que “el amor se nota”. La publicación cerró con una frase que volvió a encender el debate en redes: “El mismo que ayer me escribió es el de hace 3 años. Guarden este tweet”.

El conflicto entre las partes continúa sumando declaraciones cruzadas y mantiene en vilo a sus seguidores, en un escenario donde cada publicación reaviva la controversia.