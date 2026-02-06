El Ministerio de Salud de Santa Fe informó que en los últimos días se concretó una donación multiorgánica de características excepcionales en el Hospital José María Cullen, donde se lograron ablacionar siete órganos en un operativo de alta complejidad.



La intervención demandó un despliegue logístico casi inédito, con la participación de cinco vuelos sanitarios contratados por centros de trasplante de Buenos Aires. Las aeronaves coordinaron arribos y despegues en el Aeropuerto de Sauce Viejo, desde donde los órganos fueron trasladados para su implante.

La directora del Centro Único de Donación, Ablación e Implante de Órganos (Cudaio), Cecilia Andrada, detalló que se extrajeron ambos riñones, los dos pulmones, hígado, páncreas y corazón, además de las córneas. “Se trata de un proceso multiorgánico prácticamente ideal, con seis receptores, entre ellos un paciente pediátrico de menos de un año y un adulto que recibió riñón y páncreas en conjunto”, explicó.



Andrada señaló que este tipo de procedimientos suelen involucrar tres o cuatro órganos, pero que en este caso se alcanzó una cifra poco habitual gracias a la eficiencia en los tiempos y al alto nivel profesional de los equipos intervinientes. Además, remarcó la coordinación entre el personal del hospital y los equipos provinciales para garantizar el cuidado integral del donante.

Sobre los traslados, destacó que se trató de un hecho probablemente sin precedentes en la provincia, tanto por la cantidad de vuelos como por la urgencia de los traslados terrestres entre el Cullen y Sauce Viejo. “Cada operativo es una carrera contra el tiempo, con una enorme responsabilidad y una fuerte carga emocional para las familias”, sostuvo.

Desde el área de Salud subrayaron que estos resultados son posibles gracias a una política pública sostenida en materia de donación y trasplante, priorizada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Silvia Ciancio, con inversión, planificación y trabajo en red.