Lo que comenzó como una solución de urgencia terminó transformándose en una certeza. Santiago Beltrán aprovechó su oportunidad y tuvo un arranque ideal en el arco de River Plate, con tres partidos oficiales sin recibir goles en el inicio del Torneo Apertura 2026.

El arquero de 21 años fue titular ante Barracas Central, Gimnasia y Rosario Central, encuentros en los que mostró seguridad, buen manejo de los tiempos y respuestas clave en momentos puntuales. Ese rendimiento no solo sostuvo al equipo, sino que además le dio tranquilidad al cuerpo técnico en un contexto inesperado.

El foco ahora pasa por la evolución de Franco Armani, quien continúa con la recuperación de una tendinitis en el talón derecho, arrastrada tras un desgarro en el gemelo. El capitán trabaja de manera progresiva y será evaluado día a día, con la mira puesta en el partido del sábado ante Tigre.

En este escenario, el buen presente de Beltrán le permite a Marcelo Gallardo no acelerar los tiempos de Armani, algo impensado semanas atrás cuando River sufrió la salida de Jeremías Ledesma y las lesiones de Ezequiel Centurión, quedándose sin margen en un puesto clave.

Además, el juvenil ya había dejado buenas sensaciones en la pretemporada: fue titular en el amistoso ante Millonarios (victoria 1-0) y se destacó frente a Peñarol, donde atajó un penal en la definición. Si se suman esos encuentros, Beltrán acumula cinco partidos en 2026 —entre oficiales y amistosos— con la valla invicta.

Puertas adentro el panorama es claro: si Armani recibe el alta médica y llega en óptimas condiciones, recuperará su lugar. Hasta entonces, River sabe que encontró en Beltrán un arquero confiable, capaz de sostener el arco sin sobresaltos.