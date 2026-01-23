Choque contra una planta en Venado Tuerto
El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo en calle Los Mistos al 1300. Un joven fue derivado al hospital de manera preventiva.
Los procedimientos se realizaron en domicilios de calle Matassi al 400. Hubo secuestro de drogas, dinero en efectivo y una mujer quedó detenida.Policiales 23/01/2026SOFIA ZANOTTI
En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Venado Tuerto.
Los procedimientos se concretaron durante la tarde del jueves 22 en domicilios ubicados sobre calle Matassi al 400, y estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI Región III. La investigación es coordinada por el Ministerio Público de la Acusación, bajo la órbita de la Fiscalía Regional N.º 3, a cargo del fiscal Iván Raposo.
Según se informó oficialmente, las medidas contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de las localidades de Casilda y Villa Constitución. Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, una cantidad considerable de marihuana, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon, una cámara de seguridad, un porta foco y la suma de 259.190 pesos en efectivo.
Además, una mujer identificada con las iniciales S.B.O. fue trasladada en calidad de detenida y quedó a disposición de la Justicia provincial. Todos los elementos incautados fueron puestos a resguardo conforme a los protocolos vigentes.
La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.
El siniestro ocurrió en la madrugada del domingo en calle Los Mistos al 1300. Un joven fue derivado al hospital de manera preventiva.
El hecho ocurrió en un comercio céntrico de Venado Tuerto y quedó registrado por cámaras de seguridad. El sospechoso fue identificado y detenido por la Policía.
El acusado tiene 23 años y está imputado por un robo consumado y otro en grado de tentativa. Los hechos ocurrieron el 6 de enero en calle Islas Malvinas.
El comercio funcionaba sin habilitación y en condiciones sanitarias deficientes. La intervención se realizó tras denuncias anónimas de vecinos.
La agresora ingresó a una vivienda, exigió dinero bajo amenazas y fue reducida por la Policía. Tenía pedidos de captura activos de la Justicia Federal.
Un vecino alertó a la policía tras encontrar restos de una motocicleta en un terreno baldío de la ciudad.
El primer evento del año en el octágono llega este sábado 24 de enero con una cartelera cargada de cruces decisivos, figuras consagradas y talentos en ascenso.
Los referentes del equipo de Pep Guardiola reembolsaron el valor de las entradas a los fanáticos que viajaron a Bodø tras la dura derrota por Champions League.
La primera fecha del campeonato ya tuvo partidos el jueves y sigue este viernes con cruces destacados en Buenos Aires, Avellaneda, Mendoza y Córdoba.
El delantero arrastra una pubalgia desde hace meses y la cirugía aparece como una opción concreta. De confirmarse, estaría al menos un mes fuera de las canchas.
El haber mínimo tendrá un aumento del 2,84% por inflación y, con bono, superará los $429 mil.
El presidente de Boca hizo autocrítica deportiva, defendió el orden económico y apuntó contra la gestión anterior por las finanzas del club.
La Fiscalía investiga si la mujer tuvo un rol como autora intelectual o colaboradora del asesinato del adolescente de 15 años ocurrido en diciembre.
El Pontífice pidió guiar la revolución digital y alertó sobre el impacto de los algoritmos en la creatividad, la comunicación y el pensamiento crítico.