En el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante dos allanamientos simultáneos en la ciudad de Venado Tuerto.

Los procedimientos se concretaron durante la tarde del jueves 22 en domicilios ubicados sobre calle Matassi al 400, y estuvieron a cargo de la División Microtráfico de la PDI Región III. La investigación es coordinada por el Ministerio Público de la Acusación, bajo la órbita de la Fiscalía Regional N.º 3, a cargo del fiscal Iván Raposo.

Según se informó oficialmente, las medidas contaron con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de las localidades de Casilda y Villa Constitución. Como resultado de los allanamientos, se procedió al secuestro de envoltorios de cocaína listos para su comercialización, una cantidad considerable de marihuana, cuatro teléfonos celulares, recortes de nylon, una cámara de seguridad, un porta foco y la suma de 259.190 pesos en efectivo.

Además, una mujer identificada con las iniciales S.B.O. fue trasladada en calidad de detenida y quedó a disposición de la Justicia provincial. Todos los elementos incautados fueron puestos a resguardo conforme a los protocolos vigentes.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza con las actuaciones judiciales correspondientes.