La Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras un proceso de negociación que se extendió durante 25 años y que atravesó distintos contextos políticos y económicos.

La decisión habilita a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar en lo inmediato a Asunción, Paraguay, donde se prevé la firma formal del pacto entre ambos bloques.

De todos modos, el acuerdo todavía debe superar instancias clave para su entrada en vigencia. En este marco, será necesaria la aprobación del Parlamento Europeo y la ratificación de los 27 países que integran la Unión Europea.

El tratado apunta a eliminar aranceles y facilitar el comercio bilateral en un mercado conjunto que alcanza a unos 780 millones de consumidores, con impacto directo en sectores industriales, agroexportadores y de servicios.

Según trascendió, el respaldo se logró tras una reunión de embajadores en Bruselas. Alemania y España acompañaron la iniciativa con el objetivo de ampliar sus exportaciones, mientras que Francia, Irlanda y Polonia votaron en contra, principalmente por las posibles consecuencias para sus sectores agrícolas.

Desde el gobierno francés señalaron que el acuerdo responde a un contexto económico ya superado y que las condiciones actuales no garantizan protección suficiente para la producción local.

El cambio de postura de Italia fue determinante para alcanzar la mayoría necesaria. El gobierno italiano apoyó el acuerdo luego de que se incorporaran fondos adicionales para el sector agrícola europeo y mecanismos de salvaguardia, que prevén investigaciones automáticas si las importaciones sudamericanas aumentan más del 5% o si los precios caen por debajo del promedio de los últimos tres años.