Red Bull fue multado por un insólito incidente con McLaren en Austin

En la Fórmula 1, donde cada detalle cuenta, Red Bull protagonizó un hecho tan curioso como polémico durante el Gran Premio de Estados Unidos. La escudería fue multada por la FIA luego de que uno de sus mecánicos intentara retirar una cinta adhesiva colocada por McLaren en el muro de boxes, utilizada por Lando Norris como guía para posicionar su monoplaza antes de la largada.

El incidente ocurrió en el circuito de Austin y reavivó la tensión entre ambas escuderías, que pelean por el título mundial. Según los informes de The Race y Motorsport, el integrante del equipo austríaco volvió a la parrilla tras la vuelta de formación —sin autorización de los oficiales— con el objetivo de remover la marca, lo que fue considerado un acto inseguro.

Las cámaras registraron la maniobra y los comisarios impusieron una multa de 50 mil euros, de los cuales 25 mil quedaron en suspenso hasta 2025. La FIA aclaró que el uso de cintas o marcadores visuales está permitido, pero reincorporarse a la pista en ese momento constituye una infracción grave.

Laurent Mekies, director de Red Bull, defendió al equipo: “Respetamos la decisión, aunque creemos no haber desobedecido ninguna orden”. Sin embargo, el ex ingeniero Gary Anderson fue tajante: “Es el típico juego sucio de la Fórmula 1. Deberían quitarles puntos, no solo multarlos”.

El llamado “caso de la cinta” expuso una vez más el nivel de detalle y estrategia que domina a la categoría reina del automovilismo, donde una simple pegatina puede encender una nueva guerra entre gigantes.