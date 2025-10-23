Red Bull fue multado por un insólito incidente con McLaren en Austin

Belgrano y Argentinos se enfrentan por un lugar en la final de la Copa Argentina
El “Pirata” y el “Bicho” jugarán este jueves en Rosario la primera semifinal del certamen nacional. El ganador alcanzará su primera final en la historia del torneo.
Deportes23/10/2025GASTON PAROLA
En la Fórmula 1, donde cada detalle cuenta, Red Bull protagonizó un hecho tan curioso como polémico durante el Gran Premio de Estados Unidos. La escudería fue multada por la FIA luego de que uno de sus mecánicos intentara retirar una cinta adhesiva colocada por McLaren en el muro de boxes, utilizada por Lando Norris como guía para posicionar su monoplaza antes de la largada.
El incidente ocurrió en el circuito de Austin y reavivó la tensión entre ambas escuderías, que pelean por el título mundial. Según los informes de The Race y Motorsport, el integrante del equipo austríaco volvió a la parrilla tras la vuelta de formación —sin autorización de los oficiales— con el objetivo de remover la marca, lo que fue considerado un acto inseguro.
Las cámaras registraron la maniobra y los comisarios impusieron una multa de 50 mil euros, de los cuales 25 mil quedaron en suspenso hasta 2025. La FIA aclaró que el uso de cintas o marcadores visuales está permitido, pero reincorporarse a la pista en ese momento constituye una infracción grave.
Laurent Mekies, director de Red Bull, defendió al equipo: “Respetamos la decisión, aunque creemos no haber desobedecido ninguna orden”. Sin embargo, el ex ingeniero Gary Anderson fue tajante: “Es el típico juego sucio de la Fórmula 1. Deberían quitarles puntos, no solo multarlos”.
El llamado “caso de la cinta” expuso una vez más el nivel de detalle y estrategia que domina a la categoría reina del automovilismo, donde una simple pegatina puede encender una nueva guerra entre gigantes.
El francés volvió en modo estelar tras su lesión y lideró la victoria de San Antonio sobre Dallas. Además, el novato VJ Edgecombe hizo historia en su estreno con Philadelphia.
El Mundial de Fórmula 1 llega a su fecha 20° en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con Franco Colapinto entre los protagonistas y la lucha por el título al rojo vivo.
La leyenda de los Chicago Bulls confesó que desearía volver a jugar y que no toca una pelota hace años. “Vivo para la competencia”, admitió en una entrevista exclusiva.
La U buscará hacerse fuerte en la altura frente al poderoso Verdao, en el duelo de ida de las semifinales de la Copa Libertadores. El partido se juega desde las 21:30 en Quito.
El Granate quiere dar otro golpe internacional en Santiago. El partido se juega hoy a las 19:00 en el Estadio Nacional, sin público, por sanción de la Conmebol.
Santino Barbi y Milton Delgado fueron distinguidos como mejores del torneo, en una noche que mezcló emoción y tristeza tras la derrota ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20.
Un automóvil colisionó de frente con un camión a la altura del Parque Industrial. El conductor del Falcon perdió la vida en el acto.
El equipo de Luis Enrique dio una exhibición en Alemania y aplastó al Bayer Leverkusen con un fútbol de alto vuelo. Doué brilló con un doblete y Dembelé también se sumó a la fiesta.
El Matagigantes ganaba con gol de Sornoza, pero Dudu marcó el 1-1 sobre el final. La serie se definirá el 28 de octubre en Brasil.
La Agencia Nacional de Discapacidad reactivó los haberes suspendidos de beneficiarios, en cumplimiento de una medida cautelar impulsada por la Defensoría del Pueblo y avalada por la Justicia Federal de Catamarca.
El exdelantero del Fortín, hoy en Bayer Leverkusen, rompió el silencio y reveló detalles del conflicto con la dirigencia que marcó su partida libre del club. “No me querían renovar y después me culparon a mí”, aseguró.
La Liga Venadense tendrá esta noche duelos decisivos por el ascenso y el estreno de sus representantes en el Torneo Regional Federal Amateur.
La marca pertenece legalmente a su exmánager, José Levy, quien la registró a su nombre hasta 2033. La noticia generó enojo entre los fans.