Fecha 11 del Clausura 2025: agenda completa de la Liga Profesional

La undécima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional arranca este viernes y promete emociones fuertes en todas las canchas. Con 30 equipos en competencia, cada punto es clave pensando en el título, la clasificación a las copas internacionales y la pelea por la permanencia.

El inicio será en Victoria, con Tigre recibiendo a Defensa y Justicia. Más tarde, Unión, puntero de la Zona A, se enfrentará a Aldosivi en un partido que puede ser determinante para la lucha por la cima y la permanencia. Argentinos Juniors y Central Córdoba completarán la agenda del día.

El sábado, la atención se dividirá entre La Fortaleza y el Nuevo Gasómetro virtual, ya que Lanús y San Lorenzo disputarán uno de los choques más atractivos de la fecha en la Zona B. También habrá acción en Junín, San Juan, Tucumán y Parque Patricios.

El domingo será una maratón de fútbol: Godoy Cruz buscará hacerse fuerte en Mendoza ante Independiente, Talleres y Belgrano se medirán en el esperado Clásico Cordobés, Boca recibirá a Newell’s en la Bombonera y River visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito, donde Ángel Di María volverá a ser protagonista frente a su ex club.

El cierre llegará el lunes con Riestra, líder de la Zona B, enfrentando a Vélez, y el regreso de Racing al Cilindro para medirse con Independiente Rivadavia de Mendoza, en medio de la expectativa por su recuperación tras la eliminación en la Copa Argentina.

📅 Cronograma completo – Fecha 11 Clausura 2025

Viernes 3 de octubre

19.00 Tigre – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Unión – Aldosivi (Zona A)

21.15 Argentinos – Central Córdoba (Zona A)

Sábado 4 de octubre

14.30 Sarmiento – Gimnasia (Zona B)

16.45 San Martín (SJ) – Instituto (Zona B)

19.00 Atlético Tucumán – Platense (Zona B)

19.00 Huracán – Banfield (Zona A)

21.15 Lanús – San Lorenzo (Zona B)

Domingo 5 de octubre

14.30 Godoy Cruz – Independiente (Zona B)

16.30 Estudiantes – Barracas Central (Zona A)

16.45 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.00 Boca – Newell’s (Zona A)

21.15 Rosario Central – River (Zona B)

Lunes 6 de octubre

19.00 Deportivo Riestra – Vélez (Zona B)

21.00 Racing – Independiente Rivadavia (Zona A)