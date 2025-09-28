Triple femicidio en Varela: arrestaron a un sexto sospechoso

Detuvieron al hombre que habría cavado la tumba de las víctimas de la banda narco en Varela
Se trata de de Ariel Giménez, de 29 años, fue capturado durante un operativo policial el viernes por la noche.
La Policía Bonaerense detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, vinculado a la banda narco acusada de asesinar a tres jóvenes en Florencio Varela. Ya son seis los aprehendidos y sigue la búsqueda de “Pequeño J”.Sociedad28/09/2025LORENA ACOSTA
Un nuevo avance se produjo en la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela. La Policía Bonaerense detuvo a Ariel Giménez, de 29 años, quien era intensamente buscado por su presunta participación en el crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.
El arresto se concretó en las últimas horas durante una serie de allanamientos realizados en Florencio Varela e Isidro Casanova, en el oeste del conurbano. Según trascendió, Giménez habría sido contratado por la organización narco investigada para cavar el pozo en la vivienda donde las jóvenes fueron asesinadas y enterradas.
Con esta detención, ya son seis los sospechosos aprehendidos por el caso. Los anteriores arrestados fueron identificados como Miguel Villanueva Silva (25), María Celeste González Guerrero (28), Daniela Ibarra (19) y Andrés Parra (18). Todos permanecen alojados en el complejo penitenciario de Melchor Romero, en La Plata.
La investigación sigue centrada en dar con el paradero de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, señalado como uno de los principales responsables de la banda y prófugo desde el inicio del caso.
El triple femicidio, ocurrido hace una semana, generó conmoción en la comunidad y motivó masivas marchas en pedido de justicia.
