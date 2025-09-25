Triple crimen en Florencio Varela: confirman transmisión en vivo por TikTok

ANSES: confirman bono de $70.000 para jubilados en octubre
El ministro de Seguridad bonaerense aseguró que las torturas a Morena, Brenda y Lara fueron emitidas en un grupo cerrado de la red social. El autor es un narco peruano radicado en la Villa 1-11-14.
El caso del triple crimen que conmociona a Florencio Varela sumó un dato estremecedor. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, confirmó que las torturas previas al asesinato de Morena Verri (20), Brenda Del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15) fueron transmitidas en vivo a través de la plataforma TikTok.
Según la investigación, el video se emitió en un grupo privado con 45 personas conectadas. Allí, el autor —un narcotraficante de nacionalidad peruana que reside en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores— habría expresado: “Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”.
Las tres jóvenes fueron engañadas con la promesa de recibir 300 dólares por participar en una supuesta fiesta sexual. Sin embargo, fueron trasladadas a una vivienda en Florencio Varela, donde sufrieron torturas antes de ser asesinadas.
De acuerdo a fuentes de la causa, el desencadenante habría sido un robo previo: Lara, la menor de 15 años, habría sustraído entre dos y tres kilos de cocaína a un allegado del narco señalado como responsable.
El caso está en manos de la justicia bonaerense, que avanza en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los participantes del grupo virtual donde se difundieron las imágenes.
