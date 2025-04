En declaraciones recientes, la reconocida capocómica Fátima Florez sorprendió con duras palabras hacia la conductora Amalia “Yuyito” González, a quien acusó de haber actuado sin sororidad y de haber interferido en su relación con el actual presidente de la Nación, Javier Milei.

"Me pareció realmente de zorra", afirmó sin eufemismos, al referirse al acercamiento que González habría tenido con el mandatario libertario cuando aún mantenía una relación sentimental con él.

Fátima también detalló que, tras finalizar su vínculo amoroso con Milei, se encuentra en una etapa de disfrute personal y laboral. "Estoy soltera, tachangogueando y chongueando un poco", comentó entre risas, asegurando que está enfocada en su carrera artística.

La humorista recordó, además, los apasionados besos que compartía con Milei en el cierre de sus espectáculos teatrales. “Nunca pensé en el protocolo porque es mi show, mi teatro, mi trabajo”, remarcó.

En cuanto al presente, reveló que, pese a la ruptura, no cortó vínculos con el jefe de Estado: “Nunca dejamos de tener contacto (…) Soy buena gente y por eso no me dejan de hablar. Soy una muy buena ex”.

Las declaraciones reavivaron el interés mediático sobre el triángulo amoroso que involucra a dos figuras públicas de gran exposición mediática y al presidente, en un contexto político y personal donde cada palabra resuena con fuerza en la opinión pública.