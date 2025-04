En el corazón de Villa Cañás, el Banco Credicoop continúa consolidando su rol como entidad financiera con fuerte compromiso social. En una entrevista exclusiva con FM Sonic, el gerente Fabio Fernández y el vicepresidente de la Comisión de Asociados, Ernesto Distaso, ofrecieron un panorama completo sobre el funcionamiento del banco, las políticas crediticias actuales y la coyuntura económica nacional.

El Banco Credicoop, fiel a su esencia cooperativa, trabaja a través de una comisión integrada por asociados que representan a distintos sectores de la comunidad. Esta estructura permite mantener un contacto directo con las necesidades reales de las instituciones locales, articulando recursos económicos mediante planes institucionales que se traducen en subsidios semestrales.

“Lo que nos diferencia es que no somos un banco con fines de lucro. No tenemos accionistas; tenemos asociados. Y todo lo que ganamos lo reinvertimos en mejorar los servicios y sostener nuestra presencia en localidades donde otros bancos no están”, remarcó Fernández.

En cuanto a la actualidad económica, ambos referentes se refirieron al reciente levantamiento del cepo cambiario dispuesto por el Gobierno Nacional. Aunque aún limitado a personas físicas, este cambio permitió operar con mayor libertad en la compra de moneda extranjera. Sin embargo, desde la filial local del Credicoop advierten que no se ha registrado un volumen elevado de operaciones.

“Las personas no han corrido al dólar. Por el contrario, con el aumento de la tasa de los plazos fijos al 34% anual, muchos han optado por renovarlos. Aunque la inflación se mantendrá alta en los próximos meses, entendemos que el dólar tenderá a la baja”, explicó el gerente.

Respecto al financiamiento, Credicoop mantiene activas todas sus líneas tanto para personas como para empresas. Desde préstamos personales hasta créditos para inversión o capital de trabajo, las condiciones están sujetas al perfil del solicitante y a la evolución de las tasas monetarias.

Por su parte, Ernesto Distaso subrayó el valor humano detrás del modelo cooperativo: “No despedimos personal. Reestructuramos, sí, pero mantenemos el contacto humano, algo que se perdió en otros bancos tras la pandemia. Apostamos a tener gente adentro, escuchando y resolviendo”.

La entrevista también dejó espacio para destacar ejemplos concretos del trabajo social del banco: desde subsidios para el Club Independiente hasta el apoyo a la Biblioteca Popular en actividades de incentivo a la lectura infantil.

En tiempos donde la incertidumbre económica golpea tanto a familias como a empresas, el Banco Credicoop se posiciona como un actor que combina herramientas financieras con valores comunitarios. “Somos una empresa financiera y también un movimiento social”, concluyó Fernández.