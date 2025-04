En el cierre de la primera semana tras la eliminación del cepo cambiario, el mercado financiero argentino experimentó una notable caída en el precio del dólar en todas sus variantes. El dólar oficial minorista finalizó en $1.126 para la compra y $1.179,40 para la venta, mientras que el mayorista se ubicó en $1.135. Las cotizaciones paralelas también reflejaron la baja: el dólar MEP retrocedió a $1.181, el Contado con Liquidación a $1.172 y el “blue” descendió hasta los $1.260.

El presidente Javier Milei fue contundente al rechazar cualquier intervención del Banco Central: “No se va a intervenir hasta que toque el piso de la banda. Esto es, hasta $1.000 no se compra”, declaró. En línea con esa postura, la autoridad monetaria no participó del mercado cambiario por tercer día consecutivo.

Uno de los factores que explican la baja del dólar es la autorización del Banco Central para permitir el ingreso de capitales extranjeros, con una permanencia mínima de seis meses en el país. Esta medida abrió la puerta al carry trade, mecanismo por el cual inversores cambian divisas por pesos y obtienen ganancias a través de instrumentos financieros locales.

Desde el Gobierno destacan que la estabilidad cambiaria también está sostenida por el equilibrio fiscal. En marzo, el superávit primario fue de $745.339 millones, lo que dejó un saldo financiero positivo de $398.909 millones. El Ministerio de Economía remarcó que estos resultados consolidan “el ancla fiscal” como herramienta para controlar la inflación.

Las reservas brutas del Banco Central alcanzaron los U$S 38.612 millones, tras recibir un desembolso de U$S 1.500 millones del Banco Mundial y una revaluación de monedas extranjeras por otros U$S 300 millones.

No obstante, el panorama genera incertidumbre en sectores como el agroexportador, que enfrentan un tipo de cambio en retroceso en plena temporada de liquidación. Mientras tanto, el Ejecutivo continúa defendiendo su política de apertura y disciplina fiscal como pilares de su programa económico.