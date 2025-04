El reciente anuncio del presidente Javier Milei sobre una posible suba de retenciones a partir de junio generó una fuerte reacción en los gobernadores de la Región Centro, quienes no dudaron en expresar su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en las economías regionales. Uno de los más enfáticos fue el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quien volvió a posicionarse como defensor del sector agropecuario y adelantó que se reunirá con sus pares de Córdoba, Martín Llaryora, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, para definir una estrategia común.

“El campo no la está pasando bien, como no la están pasando bien muchos argentinos”, señaló Pullaro en declaraciones recientes, al tiempo que reiteró la necesidad de mantener la baja de retenciones para fomentar la producción y no desalentar la exportación. “Para Santa Fe es importante que sigan bajando las retenciones, no que vuelvan los porcentajes que había hace unos meses”, advirtió.

El gobernador santafesino recordó que la última rebaja en los derechos de exportación, implementada a comienzos de 2025, fue consecuencia directa de una fuerte presión ejercida por los mandatarios provinciales durante un encuentro en Rosario. En ese contexto, Pullaro reafirmó su compromiso de trabajar en conjunto con la Región Centro para defender los intereses del interior productivo.

“Si estas medidas realmente se manifiestan como lo dijo el presidente, nosotros vamos a trabajar unidos para defender a nuestros productores y a las economías regionales. No podemos permitir que sea más barato importar que producir en nuestro país. Hay que cuidar al campo y a la industria, que son los motores de la Argentina”, concluyó el mandatario.

Mientras tanto, el clima político se caldea y todo indica que el debate por las retenciones volverá a ocupar el centro de la escena económica en las próximas semanas.