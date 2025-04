En el marco de la Semana Santa, el Padre Emanuel, referente espiritual de la parroquia local, compartió un mensaje de profundo sentido religioso y humano para todos los fieles. En una entrevista brindada esta semana, destacó la importancia de estos días para renovar la fe, reconectarse con Dios y acompañar el misterio central del cristianismo: la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

“La Semana Santa es la semana más importante para los cristianos, donde recordamos el amor de Jesús por nosotros. No es solo una tradición, es un acto de fe”, expresó el sacerdote. Las celebraciones comenzaron con el Domingo de Ramos y se extenderán hasta el Domingo de Pascua, con una intensa agenda litúrgica.

Entre las actividades previstas, el Jueves Santo a las 20:30 se celebrará la Misa de la Última Cena; el Viernes Santo a las 15:00, la conmemoración de la Pasión, y a las 20:30 el Vía Crucis organizado por el Colegio San José. El Sábado Santo, también a las 20:30, se llevará adelante la Vigilia Pascual, y el Domingo de Pascua se celebrarán misas a las 10:30 en la Capilla de Fátima y a las 19:00 en la parroquia central.

El Padre Emanuel también destacó el compromiso de la comunidad, en especial de los jóvenes: “Tenemos más de 200 chicos en catequesis de comunión, y más de 30 en confirmación. La Iglesia es casa de todos, como dice el Papa Francisco”.

Además, brindó una reflexión sobre el sentido de ciertas costumbres, como no comer carne en determinados días santos: “Privarse de algo tiene sentido si va acompañado de un acto de caridad, si se transforma en una ofrenda. No basta con seguir una costumbre si no se practica la fe”.

Finalmente, el sacerdote invitó a toda la comunidad a acercarse a las celebraciones: “Dios nos regala cada año esta oportunidad para volver a creer. Que esta Pascua sea un tiempo de bendición para todos”.