El vocero presidencial, Manuel Adorni, generó un nuevo revuelo en redes sociales al compartir una fuerte postura sobre un tema gastronómico que polariza a muchos: la pizza con ananá. A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), Adorni publicó un mensaje rotundo: "No a la pizza con ananá. Fin."

El mensaje, acompañado de una imagen de una pizza hawaiana con la leyenda "Esto no es una pizza", rápidamente se viralizó, alcanzando más de 17.000 "me gusta" y recibiendo más de 1.000 comentarios en apenas unas horas. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en expresar su opinión sobre el tema, y muchos se mostraron sorprendidos por la firmeza de su postura.



El debate se intensificó cuando uno de los internautas desafió la opinión del funcionario con un comentario jocoso: "En esta no te acompaño… Dame una hawaiana y helado de menta granizada de postre, papá!!!" Ante la provocación, Adorni respondió con un emoji de sorpresa, lo que incrementó aún más la interacción en su publicación.

Este no es el primer incidente en el que el vocero presidencial se involucra en temas de cultura popular a través de sus redes. En el pasado, Adorni ha sido protagonista de discusiones virales por opiniones sobre diversos temas, lo que demuestra el impacto de su presencia en plataformas como X.

El debate sobre la pizza con ananá, que divide a muchos entre quienes la defienden como una opción legítima y quienes la rechazan, continúa siendo uno de los temas más comentados en las redes, y la postura de Adorni no ha hecho más que avivarlo.